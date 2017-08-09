Базовый гардероб: как выбрать идеальную сумку
Сумка может рассказать многое о ваших предпочтениях, образе жизни, статусе, достатке. Поэтому рассматривайте ее как выгодную инвестицию в ваш гардероб: даже если одежда чуть уступает в качестве, то правильная сумка придаст вам лоска.
Когда речь идет о базовых моделях сумок, то условно можно выделить три категории:
Объемная сумка, которая будет вмещать в себя все необходимое. С ней можно ехать на работу, выходить на длительную прогулку в парк или отправляться в рейд по распродажам. Это может быть шопер, бохо, рюкзак, выполненные из текстиля, кожи, замши, искусственных материалов.
Представительная сумка, с которой вы можете появиться на деловой встрече или собеседовании. Она должна держать форму и вмещать в себя документы формата А4, легкий ноутбук или планшет. Желательно, чтобы она была выполнена из натуральной кожи, чтобы углы и сгибы не облупились. Вы ослабите строгость вещи и сможете ходить с ней каждый день, если наденете обувь на плоской подошве или в качестве основы образа выберете платье.
Вечерняя сумка, с которой вы пойдете в театр, на торжественное мероприятие или на свидание. Универсальный солдат – клатч, на цепочке или без. Постарайтесь найти свой оттенок бронзы: она идеально дополнит любой ваш вечерний выход, добавит умеренного блеска и при этом поможет сохранить элегантность.
Подбор сумки под тип внешности
Сумка приживется в нашем гардеробе, если вы будете держать в голове три важных составляющих.
Размер сумки. Он должен соответствовать вашему росту и типу фигуры, то есть необходимо учитывать принцип со-масштабности. Если вы корпулентная девушка, то выбирайте массивные сумки с крупными декоративными элементами. Также определите зону, где желательно держать сумку. Если вам не хватает объема внизу, либо слишком пышный верх (большая грудь, широкие плечи), то отдавайте предпочтение моделям на ремешке, длинна которого будет доходить до бедер либо сумки с коротким ремешком, которую будете носить на локте. Если, наоборот, по объему преобладает низ, то ваш вариант ношения сумки – на плече. Если же вы миниатюрная особа, то гигантская сумка может выглядеть комично.
Форма. Обратите внимание на черты вашего лица. Если вашей внешности свойственны прямые четкие линии, подойдут модели с острыми углами, герметичные формы, V-образная или зигзагообразная отстрочка. Обладательницам плавных черт лица подойдут круглые и овальные сумки. Обращайте внимание и на фурнитуру, она также должна поддерживать заданный тон аксессуара.
Цвет. Бытует мнение, что черный подойдет к любому образу. Это заблуждение: такая сумка будет актуально и органично смотреться лишь в образе, состоящем преимущественно из ахроматических цветов. Поэтому если вы не любительница одежды во всех оттенках серого, то обратите внимание на вашу цветовую палитру и сезонность. Для зимнего периода выбирайте насыщенные, глубокие оттенки. Летом стоит обратить внимание на нежные, легкие, пудровые или яркие цвета. Можно поиграть на контрастах: если ваш гардероб состоит из спокойных оттенков, то можно разбавить его сумкой, подходящей под цвет глаз. Кстати, универсальный вариант на круглый год – это серо-коричневый. И никогда не упускайте из виду фурнитуру: она должна гармонировать в целом с одеждой, украшениями и обувью.
Подбор сумки под стиль жизни
Основная функция сумки – вмещать все вещи, которые вам нужны для комфорта и спокойствия. Самый простой способ это выяснить – посчитать, сколько вещей вы обычно носите с собой в зависимости от вида деятельности: например, на работу, на встречу с подругами, на прогулку, на вечеринку и далее.
Составьте список занятий, которые присутствуют в вашей жизни на постоянной основе, и то, что вам нужно для каждого из них. Удостоверьтесь, что вы включили поездки, если совершаете их хотя бы дважды в год. Затем устройте мозговой штурм, чтобы оценить идеальную форму сумки для каждого случая. Например, если вы отправляетесь на вечеринку и хотите, чтобы ваши руки были свободны, то вам нужна сумочка на цепочке, чтобы надеть ее накрест, а не клатч, который вы рискуете оставить на барной стойке.
Обязательно посчитайте, сколько раз в неделю вы собираетесь носить определенную сумку. Если вы намерены ходить с ней каждый день, то есть смысл купить две аналогичные модели, чтобы продлить срок службы каждой из них (то есть раз в несколько дней давать одной сумке отдых и ходить с другой).
И, конечно попытайтесь разобраться, какой сигнал дает ваша сумка. Если она мешковатая и бесформенная, то придаст вам расслабленный вид, равно как геометрические каркасные сумки добавят вам строгости. Ваши вещи должны подчеркивать, кто вы есть.
Текст: Елена Емельянова
Фото: архивы пресс-служб