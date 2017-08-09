Правильно подобранная сумка, как и одежда, способна преобразить силуэт, сбалансировать образ и даже компенсировать недостатки фигуры. Вместе с нашим экспертом учимся выбирать идеальный аксессуар.

Елена Емельянова консультант по имиджу

Сумка может рассказать многое о ваших предпочтениях, образе жизни, статусе, достатке. Поэтому рассматривайте ее как выгодную инвестицию в ваш гардероб: даже если одежда чуть уступает в качестве, то правильная сумка придаст вам лоска. Когда речь идет о базовых моделях сумок, то условно можно выделить три категории: Объемная сумка, которая будет вмещать в себя все необходимое. С ней можно ехать на работу, выходить на длительную прогулку в парк или отправляться в рейд по распродажам. Это может быть шопер, бохо, рюкзак, выполненные из текстиля, кожи, замши, искусственных материалов. Представительная сумка, с которой вы можете появиться на деловой встрече или собеседовании. Она должна держать форму и вмещать в себя документы формата А4, легкий ноутбук или планшет. Желательно, чтобы она была выполнена из натуральной кожи, чтобы углы и сгибы не облупились. Вы ослабите строгость вещи и сможете ходить с ней каждый день, если наденете обувь на плоской подошве или в качестве основы образа выберете платье. Вечерняя сумка, с которой вы пойдете в театр, на торжественное мероприятие или на свидание. Универсальный солдат – клатч, на цепочке или без. Постарайтесь найти свой оттенок бронзы: она идеально дополнит любой ваш вечерний выход, добавит умеренного блеска и при этом поможет сохранить элегантность. Подбор сумки под тип внешности

Портфель, SAINT LAURENT

Сумка приживется в нашем гардеробе, если вы будете держать в голове три важных составляющих. Размер сумки. Он должен соответствовать вашему росту и типу фигуры, то есть необходимо учитывать принцип со-масштабности. Если вы корпулентная девушка, то выбирайте массивные сумки с крупными декоративными элементами. Также определите зону, где желательно держать сумку. Если вам не хватает объема внизу, либо слишком пышный верх (большая грудь, широкие плечи), то отдавайте предпочтение моделям на ремешке, длинна которого будет доходить до бедер либо сумки с коротким ремешком, которую будете носить на локте. Если, наоборот, по объему преобладает низ, то ваш вариант ношения сумки – на плече. Если же вы миниатюрная особа, то гигантская сумка может выглядеть комично. Форма. Обратите внимание на черты вашего лица. Если вашей внешности свойственны прямые четкие линии, подойдут модели с острыми углами, герметичные формы, V-образная или зигзагообразная отстрочка. Обладательницам плавных черт лица подойдут круглые и овальные сумки. Обращайте внимание и на фурнитуру, она также должна поддерживать заданный тон аксессуара. Цвет. Бытует мнение, что черный подойдет к любому образу. Это заблуждение: такая сумка будет актуально и органично смотреться лишь в образе, состоящем преимущественно из ахроматических цветов. Поэтому если вы не любительница одежды во всех оттенках серого, то обратите внимание на вашу цветовую палитру и сезонность. Для зимнего периода выбирайте насыщенные, глубокие оттенки. Летом стоит обратить внимание на нежные, легкие, пудровые или яркие цвета. Можно поиграть на контрастах: если ваш гардероб состоит из спокойных оттенков, то можно разбавить его сумкой, подходящей под цвет глаз. Кстати, универсальный вариант на круглый год – это серо-коричневый. И никогда не упускайте из виду фурнитуру: она должна гармонировать в целом с одеждой, украшениями и обувью. Подбор сумки под стиль жизни

Сумка на цепочке, FENDI