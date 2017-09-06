Passion.ru продолжает помогать вам с подбором идеального гардероба по типу фигуры. Сегодня на очереди «песочные часы».

Форма песочных часов кажется дизайнерам и стилистам самой универсальной. Мол, что ни наденешь на такую девушку, все сядет идеально. К сожалению, это не всегда так. Ведь надо учитывать и другие обстоятельства! Например, рост, полноту и даже цветотип. Впрочем, в одном профессионалы моды действительно правы — подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки девушкам с фигурой «песочные часы» намного проще, чем обладательницам других форм.

Итак, запоминайте главные лайфхаки. Выбирайте платья-футляры или платья-трапеции. В первом случае вы отлично подчеркнете изгибы и формы, а во втором — откроете ноги. Самая универсальная модель — юбка-карандаш — тоже отлично впишется в ваш базовый гардероб. Стоит также приобрести блузы с бантами, слегка расклешенные или прямые джинсы, можно подчеркивать бедра брюками с лампасами. Укороченные модели блуз или футболок сочетайте исключительно с брюками или юбками с завышенной линией пояса, дополняйте образ ремнями с массивной пряжкой — пусть они привлекают взгляды к вашей тонкой талии. Пальто тоже лучше выбирать приталенного силуэта.

На свидание Кстати, платье с запахом — еще одна отличная модель. Подберите что-то более оригинальное, чем классическое однотонное. Например, обратите внимание на трендовые модели с геометрическим принтом или асимметричными рисунками.

1 - Пальто Marciano, цена по запросу; 2 - Платок Betty Barcly, цена по запросу; 3 - Платье Topshop, 4875 руб.; 4 - Лоферы Next, цена по запросу; 5 - Сумка Ostin, 2499 руб.

На прогулку Этой осенью мы предлагаем вам научиться сочетать несочетаемое. Формула успеха проста: берем водолазку, спортивные брюки, ботинки на устойчивом каблуке и берет. Не забудьте набросить на плечи объемное пальто. Образ в стиле богемной парижанки готов.

1 - Пальто Monki, цена по запросу; 2 - Водолазка Motivi, цена по запросу; 3 - Берет Monki, цена по запросу; 5 - Брюки s.Oliver RED LABEL, 3299 руб.; 5 - Сумка Ostin, 1999 руб.; 6 - Ботильоны Tamaris, цена по запросу

В офис Если вас не сдерживает строгий дресс-код, смело замените брюки на модные широкие джинсы, в сочетании с трендовым пиджаком в клетку они будут выглядеть по-деловому. Нотку романтичности образу добавит шелковая блуза контрастного цвета, которую можно слегка заправить за пояс. Но только слегка!

1 - Джинсы Calvin Klein, цена по запросу; 2 - Пиджак Violetta by Mango, 6990 руб.; 3 - Блуза MSGM (yoox), цена по запросу; 4 - Ремень Topshop, 1650 руб.; 5 - Ботинки Michael Kors, цена по запросу; 6 - Сумка Ostin, 2499 руб.