Базовый гардероб на осень: тип фигуры «песочные часы»
Форма песочных часов кажется дизайнерам и стилистам самой универсальной. Мол, что ни наденешь на такую девушку, все сядет идеально. К сожалению, это не всегда так. Ведь надо учитывать и другие обстоятельства! Например, рост, полноту и даже цветотип.
Впрочем, в одном профессионалы моды действительно правы — подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки девушкам с фигурой «песочные часы» намного проще, чем обладательницам других форм.
Итак, запоминайте главные лайфхаки.
Выбирайте платья-футляры или платья-трапеции. В первом случае вы отлично подчеркнете изгибы и формы, а во втором — откроете ноги.
Самая универсальная модель — юбка-карандаш — тоже отлично впишется в ваш базовый гардероб.
Стоит также приобрести блузы с бантами, слегка расклешенные или прямые джинсы, можно подчеркивать бедра брюками с лампасами.
Укороченные модели блуз или футболок сочетайте исключительно с брюками или юбками с завышенной линией пояса, дополняйте образ ремнями с массивной пряжкой — пусть они привлекают взгляды к вашей тонкой талии.
Пальто тоже лучше выбирать приталенного силуэта.
На свидание
Кстати, платье с запахом — еще одна отличная модель. Подберите что-то более оригинальное, чем классическое однотонное. Например, обратите внимание на трендовые модели с геометрическим принтом или асимметричными рисунками.
На прогулку
Этой осенью мы предлагаем вам научиться сочетать несочетаемое. Формула успеха проста: берем водолазку, спортивные брюки, ботинки на устойчивом каблуке и берет. Не забудьте набросить на плечи объемное пальто. Образ в стиле богемной парижанки готов.
В офис
Если вас не сдерживает строгий дресс-код, смело замените брюки на модные широкие джинсы, в сочетании с трендовым пиджаком в клетку они будут выглядеть по-деловому. Нотку романтичности образу добавит шелковая блуза контрастного цвета, которую можно слегка заправить за пояс. Но только слегка!
Текст: Диана Гербер
Фото: архивы пресс-служб