Ученые говорят, в среднем женщина тратит на макияж 11 минут в день. Но мы-то знаем правду, что на уход за кожей лица и полный мейкап уходит гораздо больше времени. Тогда почему бы не отказаться от этого ритуала и не последовать за модой на «голое лицо», чтобы сэкономить полчаса в день? Потому что есть как минимум 8 доводов в пользу декоративной косметики.

Повышает самооценку

Только что вы были похожи на новорожденного ежика со слипшимися глазками, но несколько уверенных движений спонжем и тушью – и вы превратились в кинозвезду. Когда вы знаете, что отлично выглядите, то чувствуете себя увереннее. Этот вывод подтвердили результаты исследований: женщин попросили представить себя в разных социальных ситуациях (собеседование, встреча с друзьями, свидание) с макияжем и без. Участницы сообщили, что чувствовали бы себя раскованнее и общительнее, если на лице есть косметика. Объяснение кроется в том, что макияж помогает вам стать той женщиной, какой вы мечтаете быть (с ровной кожей и здоровым румянцем), что сказывается и на поведении – вы становитесь Вандер-вумен.

Помогает общаться с другими женщинами

С одной стороны, как выяснили социальные психологи, макияж провоцирует зависть и ревность в женском коллективе. Это связано с тем, что коллега, которая наводит боевой раскрас, кажется амбициозной и склонной к конкуренции. Но с другой стороны, именно разговоры о разных косметических средствах сближают женщин. Обсуждение выбора консилера или BB-крема – это довольно интимный момент, после которого собеседницы ощущают, будто вступили в товарищество, где они могут не скрывать свое несовершенство от посторонних.