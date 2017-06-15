В Москве заработала сеть баров укладок Dry&Go. Теперь укладку вы можете сделать за 30 минут по очень приятной цене и в удобном месте – все корнеры располагаются в пределах торгово-развлекательных центров, поэтому вы можете не отвлекаться от шоппинга.

Dry&Go – это новая сеть баров укладок. Создатели, к проектам которых относится известная салонов маникюра и педикюра «Ноготок», решили сосредоточиться исключительно вокруг укладок. Именно они – центр всего меню услуг.

Местные стилисты умеют делать прически для любого мероприятия – от бизнес-встречи до первого свидания – всего за 30 минут. При желании гостьи за это же время могут сделать еще и макияж с маникюром. Местные стилисты работают исключительно на профессиональной косметике и доверяют волосы клиенток американской марке Redken и немецкой TIGI.

В меню можно найти множество вариантов укладок – от идеально прямых волос до легких романтичных волн или сложной вечерней укладки по доступным ценам, а главное – все по очень доступной цене (от 790 рублей).

Кстати, в Dry&Go есть пара интересных опций, например, «Бизнес-завтрак», который действует с понедельника по четверг с 10:00 до 12:00. Вы можете сделать легкую дневную укладку всего за 490 рублей, а если вы добавите nude-макияж, то такая комбинация обойдется всего в 790 рублей.

Три бьюти-корнера Dry&Go расположились в популярных торгово-развлекательных центрах в Москве: «Авиапарк» на Ходынском поле, «Океания» на Кутузовском проспекте и «Пятая Авеню» в районе Октябрьского поля. В Dry&Go можно приходить с понедельник по воскресенье с 10:00 до 22:00 без предварительной записи.

Фото: архивы пресс-служб