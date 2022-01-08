Берем на заметку: как часто нужно заниматься сексом, чтобы наконец зачать ребенка

Но после нескольких неудачных попыток рано бить тревогу и ставить себе или супругу трагический диагноз — бесплодие. В данной теме существует много тонкостей, которые следует изучить и принять во внимание. Немаловажно планировать беременность, чтобы подготовиться к ответственному моменту и избежать возможных осложнений.

Подготовка к беременности

В первую очередь партнерам следует пересмотреть свои привычки. Не менее чем за год, рекомендуется отказаться от курения и употребления алкоголя, дабы снизить риск врожденных патологий. Также необходимо избегать переутомления и стрессовых ситуаций. Заблаговременно нужно нормализовать вес, изменить питание, сделав его более сбалансированным, и увеличить физическую активность, однако излишнее перенапряжение может навредить.