Как разжечь страсть в отношениях: 6 проверенных способов
При умении правильно говорить реально влюбить в себя любого мужчину, даже если он вас никогда не видел, а значит, это возможно хотя бы через телефон. В пример можно взять услугу «Секс по телефону». Девушки, совершающие данную услугу, строят бизнес на обольщении клиентов именно своим звучанием. Дело в том, что для сильного пола важен и красивый сексуальный голос, его интонация и необыкновенный тембр.
Так в чем же секрет привлекательного и манящего голоса? В первую очередь он должен быть низким и бархатным, то есть томным, приятным и вызывающим мурашки. Подобные звуки воспроизводит грудной резонатор. Чтобы воздействовать на психику возлюбленного и вызвать у него повышенный интерес к своей персоне, не обязательно от природы обладать низким голосом. Существует несколько правил, особенности которых стоит учитывать в процессе откровенных разговоров.
Как говорить сексуально?
Грудной голос
Говорить при помощи грудного отдела может каждый. Это можно почувствовать, если приложить руку к груди и постараться произнести несколько слов, используя нижние связки и дыхание животом. Причем умение правильно дышать является одним из основополагающих факторов в данном деле. Для этого следует сделать глубокий вдох и направить воздух именно нижнюю часть легких и как бы наполнить им живот.
Придыхание
Одним из способов звучать сексуально считается придыхание, когда голосовые связки наполовину сомкнуты. Хитрость заключается в произношении слов на выдохе и добавлении в конце короткого придыхания. Чтобы понять, что этот способ действительно придает голосу соблазнительности, возьмите любой текст и зачитайте его на диктофон.
Плавность
- Также важно не кричать, а спокойно, расслабленно, неспешно разговаривать. Можно попробовать вести беседу, практически не отделяя слова друг от друга. Множество длинных пауз характеризуют говорящего как неуверенного и суетливого человека, который трудно формулирует свои мысли.
- Плавная речь успокаивает и расслабляет собеседника, позволяя ему настроится на определенный лад.
- По тем же причинам сексуальный голос никак не вяжется с быстрой речью, лучше отдать предпочтение медленному темпу.
- Много значит и четкое произношение каждого звука и слова, поскольку жевание фраз нисколько не привлекательно.
Улыбка
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Влияет на голос и улыбка, поскольку она позволяет звуку свободно распространяться. Опущенные уголки губ затрудняют артикуляцию, тем самым речь становится невнятной и малоразборчивой. К тому же дело не только в произношении, ведь угрюмое лицо не поможет привлечь мужчину, а легкая улыбка выглядит кокетливо и пробуждает интерес.
Отсутствие воздуха
На самом деле способ только звучит пугающе, а на самом деле совсем не страшно. Для выполнения произведите следующие действия: максимально вдохните (на сколько позволяют легкие), а затем выдохните половину набранного воздуха. На оставшемся количестве кислорода произнесите желаемую фразу так, чтобы в ее конце воздуха не осталось вовсе.
Дополнительные эффекты
Помимо того, как говорить сексуально, стоит подумать и над тем, что произносить и при каких обстоятельствах. Еще больше разжечь утихшую страсть позволят определенные возбуждающие слова и так называемые сюрпризы. Конечно, не существует каких-то шаблонных фраз, которые гарантированно заинтересуют мужчину. Однако есть несколько приемов, которые разогреют его желание.
Предвкушение
Данный способ особенно актуален, если пара какое-то время находится в разлуке. На самом деле достаточно даже нескольких дней без возможности близости. В таком случае получится томить и дразнить партнера, чтобы он жаждал вашей встречи и представлял свидание в самых смелых фантазиях.
Увеличить напряжение позволят, например, необычные сообщения. Их наполнение не должно быть вульгарным, даже при отправке откровенных фотографий лишь соблазняйте и создайте некую недосказанность. А если вы уже освоили технику сексуального голоса, то, даже поговорив по телефону, заставите думать о вас постоянно.
Комплименты
Не только женщины тают от комплиментов, такого рода внимание обожают и мужчины. Однако тут важен искренний интерес к нему и его жизни. Например, в случаях, когда возлюбленный ходит в спортзал и совершенствует свое тело или действительно умеет доставить удовольствие, уместна похвала физических достоинств или его умений в сексе.
Фантазии
Расскажите о своих эротических мечтах. Любого представителя сильного пола привлечет новое желание партнерши, и он не сможет выбросить эти мысли из головы. Причем не столь важно, воплотите вы данные фантазии или нет.
Возбудит в этом случае откровение и детальное описание желаемого. А при использовании низкого голоса и вовсе история может свести избранника с ума и заполонить его воображение.
Контакт
Фото: freepik.com
Долгий игривый взгляд, прикусывание губ, случайные касания — это все является флиртом. Но, пожалуй, самым эффективным способом вызвать желание все же считаются прикосновения, а если дополнить этот волнительный момент шепотом на ушко, жаркая ночь вам обеспечена. Вдобавок можно сделать неожиданный ход и приятно удивить любимого: просто одарите его страстным поцелуем. После такого «комбо» наверняка его терпение лопнет и вы вызовете бешеное желание.
Фото: freepik.com