Как разжечь страсть в отношениях: 6 проверенных способов

При умении правильно говорить реально влюбить в себя любого мужчину, даже если он вас никогда не видел, а значит, это возможно хотя бы через телефон. В пример можно взять услугу «Секс по телефону». Девушки, совершающие данную услугу, строят бизнес на обольщении клиентов именно своим звучанием. Дело в том, что для сильного пола важен и красивый сексуальный голос, его интонация и необыкновенный тембр.

Так в чем же секрет привлекательного и манящего голоса? В первую очередь он должен быть низким и бархатным, то есть томным, приятным и вызывающим мурашки. Подобные звуки воспроизводит грудной резонатор. Чтобы воздействовать на психику возлюбленного и вызвать у него повышенный интерес к своей персоне, не обязательно от природы обладать низким голосом. Существует несколько правил, особенности которых стоит учитывать в процессе откровенных разговоров.

Как говорить сексуально?

Грудной голос

Говорить при помощи грудного отдела может каждый. Это можно почувствовать, если приложить руку к груди и постараться произнести несколько слов, используя нижние связки и дыхание животом. Причем умение правильно дышать является одним из основополагающих факторов в данном деле. Для этого следует сделать глубокий вдох и направить воздух именно нижнюю часть легких и как бы наполнить им живот.

Придыхание

Одним из способов звучать сексуально считается придыхание, когда голосовые связки наполовину сомкнуты. Хитрость заключается в произношении слов на выдохе и добавлении в конце короткого придыхания. Чтобы понять, что этот способ действительно придает голосу соблазнительности, возьмите любой текст и зачитайте его на диктофон.

Плавность