В каком возрасте лучше рожать и что стоит проверить перед планированием беременности
Ольга Юрьевна Вишнякова
врач — акушер-гинеколог, репродуктолог
Проверяем овариальный запас
Если опираться на статистику, то от 20 до 36 лет — оптимальный возраст для рождения ребенка. Но определять его нужно индивидуально для каждой женщины. В идеале раз в год стоит проверять на УЗИ овариальный запас, а также сдать кровь на АМГ (антимюллеров гормон). Особенно это можно рекомендовать девушкам, у мам которых климакс наступил раньше времени — до 45-50 лет.
Овариальный резерв может закончиться и в 25 лет, и в 50 — все индивидуально. Речь идет о количестве яйцеклеток, которое закладывается, еще когда девочка находится в утробе матери. При рождении девочки количество фолликулов у нее в яичниках достигает двух миллионов. К началу полового созревания их остается 200-400 тысяч. После 30 лет овариальный резерв женщины начинается убывать. После 35 количество яйцеклеток стремительно сокращается, поэтому забеременеть становится сложнее. Это среднестатистические данные. Как я уже говорила, все индивидуально, поэтому желательно периодически проверять свой овариальный резерв. Случаи, когда беременность возникает естественным образом в 50, — это исключения!
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Что влияет на генетический код
У мужчин репродуктивный возраст значительно дольше, чем у женщин. Да, мужчина в 70 лет может стать отцом. Но риски для здоровья ребенка увеличиваются с каждым годом. Если возраст будущего отца 40 лет и старше, то вероятность рождения ребенка с различными генетическими аномалиями повышается, так как в течение жизни мы встречаемся с различными вирусами и бактериями, которые могут повлиять на генетический код человека.
Поэтому, если возраст будущей мамы превышает 35 лет, а будущего папы — 40 лет, мы рекомендуем проводить преимплантационную генетическую диагностику при ЭКО; а при естественной беременности рекомендуется проведение неинвазивной пренатальной диагностики на 10-й неделе беременности, которая с 99% вероятностью может определить, имеется ли риск рождения ребенка с тяжелым генетическим заболеванием.
Жанна Леонидовна Сильченко
врач — акушер-гинеколог
Что влияет на запас яйцеклеток
С моей точки зрения, идеальный период — это когда женщина, решившая стать мамой, осознает всю серьезность данного шага и понимает, что готова к этому по-настоящему. Наука же упорно говорит нам, что чем моложе родители, тем больше шансов на здоровое потомство.
Женский организм устроен таким образом, что запас яйцеклеток заложен еще во внутриутробном периоде. Качество их и количество напрямую связано сначала с образом жизни и характером беременности мамы, а затем и самой женщины. К сожалению, на это оказывают влияние и окружающая среда, и вредные привычки, и образ жизни, а также наследственные факторы.
Также не стоит забывать, что чем старше мы становимся, тем большее количество хронических заболеваний приобретаем, что также негативно будет сказываться и на зачатии, и на вынашивании. Оценивать овариальный резерв всем и сразу не является целесообразным. Это актуально, когда женщина планирует беременность после 30 лет, когда были операции на яичниках, есть диагноз «бесплодие» (первичное и вторичное) в любом возрасте .
Если по данным исследования мы получаем хорошие показатели, то можем предполагать, что беременность может наступить самостоятельно (при исключении других факторов). Однако при получении низких показателей мы лишь можем предполагать, что с наступлением беременности могут возникнуть сложности. Но на 100% не можем это утверждать, потому что яйцеклеток может быть мало, но они все готовы к оплодотворению.
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Если женщина до 35 лет не стала мамой и в ближайшее время не планирует, ей стоит подумать о криоконсервации своей яйцеклетки, чтобы в дальнейшем иметь возможность родить генетически принадлежащего ей ребенка. Теоретически беременность может наступить в любом возрасте, пока женщина не вступила в стойкую менопаузу. Для отца возраст тоже имеет огромное значение. Ведь половина генетического материала принадлежит именно ему.
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