В каком возрасте лучше рожать и что стоит проверить перед планированием беременности

Проверяем овариальный запас

Если опираться на статистику, то от 20 до 36 лет — оптимальный возраст для рождения ребенка. Но определять его нужно индивидуально для каждой женщины. В идеале раз в год стоит проверять на УЗИ овариальный запас, а также сдать кровь на АМГ (антимюллеров гормон). Особенно это можно рекомендовать девушкам, у мам которых климакс наступил раньше времени — до 45-50 лет.

Овариальный резерв может закончиться и в 25 лет, и в 50 — все индивидуально. Речь идет о количестве яйцеклеток, которое закладывается, еще когда девочка находится в утробе матери. При рождении девочки количество фолликулов у нее в яичниках достигает двух миллионов. К началу полового созревания их остается 200-400 тысяч. После 30 лет овариальный резерв женщины начинается убывать. После 35 количество яйцеклеток стремительно сокращается, поэтому забеременеть становится сложнее. Это среднестатистические данные. Как я уже говорила, все индивидуально, поэтому желательно периодически проверять свой овариальный резерв. Случаи, когда беременность возникает естественным образом в 50, — это исключения!