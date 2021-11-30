Биолог рассказал, чем опасно отсутствие регулярной интимной жизни

Падение подвижности мужского генного материала влечет за собой проблемы с зачатием. «Вообще треть проблем бесплодия в парах связана с мужчинами. Норма концентрации сперматозоидов в эякуляте раньше была 60 млн, а с 2010 года закрепилась на уровне 15 млн. Бытуют теории, что это может быть связано с большим количеством веществ в еде, влияющих на выработку гормонов с точки зрения эндокринологии. И вообще с загрязнением среды различными химикатами. Плюс параллельно падает и такой показатель, как подвижность сперматозоидов. Это часто происходит при низком уровне тестостерона, а также половых инфекциях вроде хламидии и гонореи, аденоме простаты, простатите и даже просто при редком сексе», — рассказала Анча Баранова «Газете.Ru».

По мнению специалиста, у мужчин существует рубеж, после которого поздновато становится отцом. Это происходит после 40 лет, когда начинает возрастать риск новых генетических мутаций в организме. «Например, количество новых доминантных мутаций (когда для болезни достаточно всего одной мутации в гене) в пять раз выше у мужчин, которым за 45 лет, чем у 20-летних. Риск родить ребенка с синдромом Дауна в 4,5 раза выше, если отцу более 49 лет, и с аутизмом — в 5,7 раза у отцов, которым за 40», — уточнила Баранова.