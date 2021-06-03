Какие продукты необходимо добавить в рацион при планировании беременности
Вещества, необходимые для рациона будущей мамы, перечислили в интернет-издании «Медик Форум».
Для девушки, которая только планирует стать мамой, очень полезна фолиевая кислота. Специалисты рекомендуют начинать пить ее за несколько месяцев до или в начале беременности, ведь в первый месяц у плода происходит развитие мозга, черепа и спинного мозга. Однако самостоятельно назначать препараты не стоит, но вы можете на 50% восполнить недостаток этого компонента посредством следующих продуктов: шпината, артишоков, пасты, хлеба, апельсинового хлеба, спаржи, авокадо и чечевицы.
Очередное необходимое для зачатия вещество — железо. В первую очередь витамины показаны вегетарианкам. Недостаток можно восполнить и с помощью правильной пищи: шпината, сухих завтраков, фасоли, красного мяса, овсянки, кураги, патоки. А молочные и прочие продукты, вроде риса, сои, апельсинового сока, брокколи и миндаля, помогут девушке восполнить ежедневную норму кальция — 100 мг.
Омега-3, который содержится в жирной рыбе, орехах, яйцах и сои, очень важен для здоровья каждого человека и особенно будущих мам, в частности, в третьем триместре. Не стоит восполнять дефицит витамина стейком тунца, меч-рыбой или королевской макрелью, некоторые компоненты в их составе могут навредить плоду.
Продукты, богатые клетчаткой, должны находиться в каждом сбалансированном рационе, поэтому ешьте больше фруктов и овощей.
Фото: freepik.com
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