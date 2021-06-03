Какие продукты необходимо добавить в рацион при планировании беременности

Очередное необходимое для зачатия вещество — железо. В первую очередь витамины показаны вегетарианкам. Недостаток можно восполнить и с помощью правильной пищи: шпината, сухих завтраков, фасоли, красного мяса, овсянки, кураги, патоки. А молочные и прочие продукты, вроде риса, сои, апельсинового сока, брокколи и миндаля, помогут девушке восполнить ежедневную норму кальция — 100 мг.

Омега-3, который содержится в жирной рыбе, орехах, яйцах и сои, очень важен для здоровья каждого человека и особенно будущих мам, в частности, в третьем триместре. Не стоит восполнять дефицит витамина стейком тунца, меч-рыбой или королевской макрелью, некоторые компоненты в их составе могут навредить плоду.

Продукты, богатые клетчаткой, должны находиться в каждом сбалансированном рационе, поэтому ешьте больше фруктов и овощей.