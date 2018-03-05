Нет уникального способа, который на сто процентов определит, что мужчина изменяет, изменил или хочет сделать это в будущем. Причин для несвойственного ему поведения может быть масса. Возможно, его просто терзают мысли о собственной нереализованности, у него неприятности на работе или болит живот. Бывает всякое. Но, конечно, есть несколько тревожных признаков, которые могут намекать о его неверности.

Стало мало секса

Интимные отношения служат своего рода лакмусовой бумажкой для пары. Многое женщина может эмоционально прочувствовать во время близости. Если у мужчины без каких-либо явных на то причин радикально меняется поведение (возникает ощущение полной отстраненности, раздражения или отсутствует желание), это повод задуматься. Если секса просто стало значительно меньше, это может означать, что боец не справляется на два фронта.

Стало много работы

Самая банальная из всех отговорок, маскирующих адюльтер: «У меня много работы». Если дел стало подозрительно много, они не заканчиваются, а специфика должности вообще не предполагает сверхурочной занятости, то есть основания насторожиться. Кроме того, если стало больше работы, то, по идее, денег тоже должно стать больше. Если денег становится все меньше, есть основания полагать, что они, как и время, тратятся на любовницу.

Постоянно возникает форс-мажор

Если неверный муж не в состоянии изобразить много работы и много денег, он начинает то и дело вляпываться в какие-то дурацкие ситуации: его машина постоянно ломается, автобусы не ходят, а денег на такси нет, смертельно заболевший друг просит подежурить у его постели до приезда «Скорой».

Муж срастается с телефоном