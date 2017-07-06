Но благодаря которым вы непременно полюбите барьерные контрацептивы и будете всегда держать их в хозяйстве.

Ольга Штерн, сексолог, российский эксперт компании Fun Factory, мирового производителя игрушек для взрослых

Ольга Штерн, сексолог, российский эксперт компании Fun Factory, мирового производителя игрушек для взрослых, собрала много интересных фактов — и из истории изделия, и из практики применения.