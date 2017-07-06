Интересные факты, о которых вы не прочитаете в инструкции к презервативам
Но благодаря которым вы непременно полюбите барьерные контрацептивы и будете всегда держать их в хозяйстве.
Ольга Штерн,
сексолог, российский эксперт компании Fun Factory, мирового производителя игрушек для взрослых
Ольга Штерн, сексолог, российский эксперт компании Fun Factory, мирового производителя игрушек для взрослых, собрала много интересных фактов — и из истории изделия, и из практики применения.
- Презервативы первый раз упоминаются в легенде о царе Миносе. В его сперме из-за проклятья были скорпионы и змеи. И для защиты своей партнерши он смастерил женский презерватив из козлиного мочевого пузыря.
- В XVI веке презервативы делали из льняного чехла, который сначала вымачивали в особом растворе, а потом высушивали. Такая конструкция надевалась только на головку и крепилась с помощью повязки. Такие презервативы рекомендовались в научных трактатах для защиты от сифилиса.
- В эпоху Возрождения презервативы начали делать также из кишок и мочевых пузырей животных. Казанова описывает в своих мемуарах, как проверял их на целостность, вдувая в них воздух перед использованием.
- Первые резиновые презервативы многократного использования сначала тоже покрывали лишь головку члена. Они подбирались индивидуально после измерения размера врачом, но несмотря на это все равно спадали. Однако производили поняли, что можно увеличить прибыль, изготовляя презервативы одинакового размера и закрывающие всю длину.
- В XIX веке презервативы могли приобрести только люди из высшего общества, проститутки не могли себе их позволить, так как стоимость одного барьерного контрацептива примерно равнялась их месячному заработку.
- Есть легенда, что во время холодной войны была идея сбрасывать презервативы огромных размеров на территорию СССР с надписью «Средний размер. Сделано в США». Предполагалось, что это будет настоящая психологическая атака.
- На Олимпийских играх организаторы раздают спортсменам контрацептивы в большом количестве. Так, в Сиднее раздали 70 000 презервативов, в Сочи — 100 000, в Лондоне — 150 000. И каждый раз их не хватало.
- Немец Ян Винценз Краузе разработал концепцию презервативов, наносимых распылением жидкого вещества, что позволит им идеально подходить под любой размер. Не внедрил пока.
- Существуют специальные веганские презервативы. Для их производства используется какао-порошок вместо казеина (молочный белок). В стандартных презервативах казеин используют для придания гладкости латексу.
- В продаже в некоторых странах появились специальные уменьшенные презервативы для подростков (12-13 лет). Согласно исследованиям, сексуальная жизнь в этом возрасте стала намного активнее, чем раньше.
- Студенты из Англии изобрели презервативы, которые меняют цвет, если у партнера есть венерические заболевания. Называется презерватив S.T.EYE: при контакте с вирусом герпеса он становится желтым, с хламидиями — зеленым, при столкновении с ВПЧ — фиолетовым. Разумеется, прежде чем это чудо запустят в производство, оно должно пройти серьезные клинические испытания.
- По статистике, 40% презервативов в мире покупают женщины.
- Самый тонкий презерватив, согласно Книге рекордов Гиннеса, сделали в Китае. Его толщина — 0,0036 мм.
- Преступники используют презервативы для контрабанды наркотиков или драгоценностей: глотают презерватив, наполненный контрабандным товаром. Вероятность разрыва в желудке и летального исхода крайне велика.
- Благодаря вовремя надутым презервативам спаслась женщина, выпавшая за борт после парочки коктейлей в Карибском море. Она из них сделала подобие спасательного круга и продержалась на открытой воде три дня.
- Тони Блэр был однажды закидан презервативами, наполненными мукой и чернилами. В полете они порвались и засыпали его получившийся смесью.
- Чтобы защитить оружие от песка и воды, солдаты додумались надевать на него презервативы.
- Во время мюзиклов презерватив может защитить микрофон на теле от попадания пота. При представлении мюзикла «Cats», например, использовалось около 400 латексных кондомов.
- Самый активный возраст использования презервативов — между 18 и 25 годами.
- В СССР презервативы называли «резинотехническим изделием номер 2».
- Если хранить презерватив в кармане штанов, то от постоянного нагрева до 36 градусов на нем появится миллион микротрещин — и надежность защиты приблизится к нулю.
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