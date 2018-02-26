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Как известно, в семейной жизни есть свои кризисы — один год совместной жизни, три, семь… И вокруг них еще можно было бы лавировать, если бы они не накладывались на «кризис середины жизни» у каждого из супругов.
Любовь Розенберг
психолог, гештальт-терапевт

Кризис среднего возраста

Термин «кризис среднего возраста» придуман в 1997 году во время сьемок фильма Гарика Сукачева с одноименным названием: его предложил небезызвестный Иван Охлобыстин. Его суть можно выразить одной фразой: утрата смысла жизни. До этого момента смысл был: имелись определенные цели и достижения — семья, дети, карьера, друзья... Но однажды человека вдруг накрывает ощущение пустоты и безысходности, и с каждым днем он все отчетливее осознает, что своей вершины он достиг и она не такая сияющая, как казалось в юности. Дальше предстоит сплошной «день сурка». И возникает желание срочно все изменить!

Возрастные границы этого кризиса в современном мире с его быстрым ритмом точно указать довольно сложно. Но принято считать, что он возникает в возрасте от 35 до 50 лет и может продолжаться от полугода до нескольких лет.

Причем если в конце прошлого века, говоря о кризисе среднего возраста, имели в виду в основном душевные метания мужчин, то теперь уже абсолютно очевидно, что у женщин этот кризис проходит не легче. Пожалуй, даже тяжелее: карьерные амбиции приблизительно равны у обоих полов, но женщины при этом острее, чем мужчины, переживают изменения в семье.

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