Под запретом: 6 советов, что точно не стоит делать в свой первый раз

Подготовка

Если вы понимаете, что вечером возможно продолжение, приведите себя в порядок, а также позаботьтесь о безопасности. Контрацепция важна в начале отношений, тогда есть шанс избежать опасных последствий (ЗППП) и не оставить негативный след от ночи в памяти.

Романтика

Разговоры по душам, флирт, располагающая обстановка помогут наладить более доверительные отношения.

Традиционность

На первых порах лучше отдать предпочтение классике. Эксперименты оставьте на тот период, когда будете гораздо ближе знакомы. Иначе реально смутить и даже испугать нового возлюбленного.