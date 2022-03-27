Под запретом: 6 советов, что точно не стоит делать в свой первый раз
Хотелось бы отметить, что этот вопрос возникает у девушек, в частности, из-за страха прослыть легкодоступными, если переспать с понравившимся мужчиной слишком рано. Но рано для кого? Общества, подруг, ухажера или самой себя? Неправильно бояться того, что у окружающих сложится негативное мнение о вас или новый кавалер не захочет строить дальнейшие отношения. Кстати, приобретение клейма распутницы, осуждение и преграждение к будущему в паре — это не все заблуждения о «несвоевременном» сексе.
Мифы о сексе на первом свидании
Среди распространенных ошибочных мнений также оказалось и то, что многие думают о потере интереса партнера после интима. Хотя большинство мужчин готовы познакомиться поближе уже на первом свидании, это вовсе не значит, что противоположному полу принципиально затащить вас в постель. Впрочем, имеют место быть такие случаи. Например, прямое и активное проявление желания секса означает лишь спортивный интерес и никаких серьезных намерений.
Знаки внимания, подарки, комплименты, ухаживания, романтические встречи и прочие составляющие конфетно-букетного периода пропадают после первого секса, считают многие. Но причины скрываются не в этом, на ваши взаимоотношения влияют различные факторы — например, несовместимость характеров, недомолвки и обиды.
Плюс к этому некоторые думают, что рано согласившихся на половую связь женщин не рассматривают для брака. Вам обязательно предложат руку и сердце, если постараетесь и зацепите своими положительными сторонами. Покажите себя идеальной, понимающей, внимательной, заботливой, хозяйственной, страстной, умеющей поддержать беседу и дать дельный совет при необходимости.
Когда допустимо назначать час Х
Секс на начальных этапах общения все-таки смущает женщин. Конечно, ложиться в постель к человеку, чье имя не успела запомнить, — сомнительное удовольствие, даже если обуяла страсть. В то же время после первого сомнения приходит следующее — возникает боязнь затянуть ожидание, поскольку мужчинам сложно долгое время наслаждаться только платонической любовью.
Ключевая ошибка — вступать в интимные отношения, основываясь на количестве состоявшихся свиданий.
Сперва рекомендуем обратить внимание на поведение ухажера. Определить, заинтересован ли он в дальнейшем контакте или планирует «поматросить и бросить». Затем надо разобраться в себе. Никто не может за вас решить, как будет правильно. Потому услышьте свое внутреннее «Я» и узнайте о настоящих чувствах. Задайте вопросы о том, возбуждает ли он и не пожалеете ли о содеянном.
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Вступать в интим пора когда:
- есть доверие,
- он действительно нравится,
- кавалер не давит, не навязывается,
- есть общие интересы,
- чувствуете сердцем и понимаете умом,
- вы действительно хотите его,
- видите настоящую заинтересованность,
- понимаете, что продолжение точно будет,
- верите в искренность,
- говорили о сексе.
Как не испортить первый секс
Мужчин на самом деле не особенно заботит, случится близость на первом свидании или на четвертом, куда важнее для них качество процесса. Значит, девушке нельзя «ударить в грязь лицом», а нужно сделать так, чтобы он запомнил процесс надолго и с нетерпением ждал следующей встречи. Для этого изучите важные аспекты для прекрасной ночи.
Подготовка
Если вы понимаете, что вечером возможно продолжение, приведите себя в порядок, а также позаботьтесь о безопасности. Контрацепция важна в начале отношений, тогда есть шанс избежать опасных последствий (ЗППП) и не оставить негативный след от ночи в памяти.
Романтика
Разговоры по душам, флирт, располагающая обстановка помогут наладить более доверительные отношения.
Традиционность
На первых порах лучше отдать предпочтение классике. Эксперименты оставьте на тот период, когда будете гораздо ближе знакомы. Иначе реально смутить и даже испугать нового возлюбленного.
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Предпочтения
Мы не умеем читать мысли окружающих, поэтому совершенно нормально направлять нового партнера и раскрывать ваши «слабые» точки, чтобы доставить удовольствие.
Эмоции
Если мужчине не удалось правильно использовать ваши рекомендации, имитировать точно не стоит. Попробуйте снова направить его. А в противоположном случае нельзя сдерживать эмоции. Хотите кричать, стонать и так далее, пожалуйста!
Комплексы
В моменте отдайтесь процессу и выбросьте все из головы. Перестаньте думать о своих действиях, их уместности, беспокоиться из-за недостатков и прочее. Мужчина не замечает ваши несовершенства, а видит только достоинства. Вот и постарайтесь их показать и удивить своей раскрепощенностью.
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