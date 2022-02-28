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Выйти замуж за миллионера: какие женщины привлекают обеспеченных мужчин

Каждая женщина мечтает удачно выйти замуж. Однако состоятельные женихи пользуются спросом, потому мало кому удастся обворожить такого человека. Но есть несколько секретов, которые значительно увеличивают шансы на покорение сердца богатого мужчины.
Выйти замуж за миллионера: какие женщины привлекают обеспеченных мужчин

Конечно, каждому мужчине нравятся привлекательные женщины. В таком случае нет определенных стандартов красоты. Но мужчин-миллионеров интересуют ухоженные девушки с подтянутой фигурой, хорошим маникюром и прочее.

Обеспеченные кавалеры имеют возможность радовать свою вторую половинку множеством подарков. А если девушка начинает капризничать и выставлять свои требования, ухажера это может оттолкнуть. Мужчины с определенным достатком всегда будут выбирать тех девушек, которые знают цену деньгам и умеют экономить, пишут «БелНовости».

Для состоятельных представителей сильного пола важна не только внешность. Их можно заинтересовать своим интеллектом, а также умением поддержать разговор на светских мероприятиях.

Также мужчины с достатком особенно ценят верность и понимание. В первом случае ревность может доходить до того, что будут проверяться расходы, контролироваться перемещения. Когда он убедится в преданности, сделает предложение руки и сердца. Но нельзя показывать недовольство на этот счет, так как богачам нужны понимающие дамы сердца. Чтобы, вернувшись домой после тяжелого рабочего дня, была возможность расслабиться и получить поддержку.

Фото: freepik.com

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