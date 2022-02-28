Выйти замуж за миллионера: какие женщины привлекают обеспеченных мужчин

Конечно, каждому мужчине нравятся привлекательные женщины. В таком случае нет определенных стандартов красоты. Но мужчин-миллионеров интересуют ухоженные девушки с подтянутой фигурой, хорошим маникюром и прочее.

Обеспеченные кавалеры имеют возможность радовать свою вторую половинку множеством подарков. А если девушка начинает капризничать и выставлять свои требования, ухажера это может оттолкнуть. Мужчины с определенным достатком всегда будут выбирать тех девушек, которые знают цену деньгам и умеют экономить, пишут «БелНовости».