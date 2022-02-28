Выйти замуж за миллионера: какие женщины привлекают обеспеченных мужчин
Конечно, каждому мужчине нравятся привлекательные женщины. В таком случае нет определенных стандартов красоты. Но мужчин-миллионеров интересуют ухоженные девушки с подтянутой фигурой, хорошим маникюром и прочее.
Обеспеченные кавалеры имеют возможность радовать свою вторую половинку множеством подарков. А если девушка начинает капризничать и выставлять свои требования, ухажера это может оттолкнуть. Мужчины с определенным достатком всегда будут выбирать тех девушек, которые знают цену деньгам и умеют экономить, пишут «БелНовости».
Для состоятельных представителей сильного пола важна не только внешность. Их можно заинтересовать своим интеллектом, а также умением поддержать разговор на светских мероприятиях.
Также мужчины с достатком особенно ценят верность и понимание. В первом случае ревность может доходить до того, что будут проверяться расходы, контролироваться перемещения. Когда он убедится в преданности, сделает предложение руки и сердца. Но нельзя показывать недовольство на этот счет, так как богачам нужны понимающие дамы сердца. Чтобы, вернувшись домой после тяжелого рабочего дня, была возможность расслабиться и получить поддержку.
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