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Разойдутся ли ваши пути? Топ-9 признаков, что у пары нет будущего

Когда люди только начинают встречаться, им невероятно сложно объективно оценить шансы на счастливое совместное будущее. Однако это становится явно после завершения конфетно-букетного периода, когда немного угасает страсть. Причем некоторые пары изначально обречены на расставание, но обострение чувств не позволяет этого заметить. Однако существуют признаки, позволяющие определить, что влюбленные на самом деле не подходят друг другу.
Разойдутся ли ваши пути? Топ-9 признаков, что у пары нет будущего

Как известно, нельзя построить счастливые и крепкие отношения без доверия. Постоянные подозрения, проверки, оправдания, доказательства правоты враги любви. К тому же это провоцирует ссоры. Причем, если скандалы начали происходить регулярно и возникать на ровном месте, лучше расстаться и не мучить друг друга. В противоположном случае, когда конфликты отсутствуют в паре, тоже нет ничего хорошего. Это лишь значит, что влюбленные копят обиды в себе, но рано или поздно негатива станет настолько много, что последствия могут быть катастрофическими.

Понять, что отношения себя изжили, можно и по следующим признакам: скука — в таком случае вдвоем проводить время не интересно; отсутствие близости, причем не только секса, но и прикосновений, объятий, поцелуев; злость, когда партнер не готов идти на уступки и признавать свои ошибки; постоянные извинения, которые не сохранят отношения, таким образом человек лишь даст понять, что об него можно вытирать ноги.

Также немалая часть разрывов происходит по причине разногласий в быту. Некоторым людям невероятно трудно ужиться друг с другом, несмотря на то что до совместной жизни они были идеальными любовниками. Не имеет смысла продолжать отношения с человеком, в планах на будущее у которого нет второй половинки, предупреждает Rsute.

Фото: freepik.com

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