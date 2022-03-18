Разойдутся ли ваши пути? Топ-9 признаков, что у пары нет будущего

Как известно, нельзя построить счастливые и крепкие отношения без доверия. Постоянные подозрения, проверки, оправдания, доказательства правоты враги любви. К тому же это провоцирует ссоры. Причем, если скандалы начали происходить регулярно и возникать на ровном месте, лучше расстаться и не мучить друг друга. В противоположном случае, когда конфликты отсутствуют в паре, тоже нет ничего хорошего. Это лишь значит, что влюбленные копят обиды в себе, но рано или поздно негатива станет настолько много, что последствия могут быть катастрофическими.

Понять, что отношения себя изжили, можно и по следующим признакам: скука — в таком случае вдвоем проводить время не интересно; отсутствие близости, причем не только секса, но и прикосновений, объятий, поцелуев; злость, когда партнер не готов идти на уступки и признавать свои ошибки; постоянные извинения, которые не сохранят отношения, таким образом человек лишь даст понять, что об него можно вытирать ноги.

Также немалая часть разрывов происходит по причине разногласий в быту. Некоторым людям невероятно трудно ужиться друг с другом, несмотря на то что до совместной жизни они были идеальными любовниками. Не имеет смысла продолжать отношения с человеком, в планах на будущее у которого нет второй половинки, предупреждает Rsute.