Народные методы контрацепции: какие из них не работают, а какие попросту опасны

Прерванный половой акт

Подразумевает извлечение полового члена из влагалища непосредственно перед эякуляцией. Это, пожалуй, самый старый и ненадежный метод контрацепции. Мужчине необходим хороший эмоциональный и физический самоконтроль, чтобы метод мог быть успешным. При этом все равно есть одно но — это физиологический факт: жидкая субстанция, выделяющаяся при возбуждении у мужчин, также содержит небольшое количество половых гамет, способных к оплодотворению.

Календарный метод, или Метод Огино-Кнауса

Этот метод основан на вычислении овуляции — периода, когда женщина наиболее фертильна, — путем регистрации менструального цикла от трех месяцев, изменения базальной температуры и выделения цервикальной слизи.