Отношения без доверия: почему вы боитесь открыться мужчинам и как это исправить
Для счастливых отношений важна искренность. В них нет места сомнениям в любимом человеке и подозрениям его во лжи. Причем подорвать или вовсе потерять доверие можно по щелчку пальцев. Однако снова заслужить его непросто, а в некоторых случаях даже невозможно. Ведь никто не хочет быть обманутым и преданным. Однажды испытав эти чувства, трудно позволить себе по-настоящему любить.
Почему исчезает доверие
Проблемы с доверием могут возникнуть по нескольким причинам. Например, из-за нехватки любви. К сожалению, некоторые женщины чувствуют, что мужчина охладел к ним, не уделяет достаточно внимания, как раньше, и его отношение в целом изменилось. Поводом для сомнений становятся и регулярные обманы. Когда близкий человек не раз был уличен во лжи, сложно воспринимать его слова всерьез, не говоря уже об изменах. Причем такие негативные события накладывают отпечаток не только на отношения, в которых они произошли. Имея травмирующий опыт, девушке будет сложно верить и новому возлюбленному. Это происходит из-за страха повторения ситуаций, причиняющих боль. Между тем такие трудности не обязательно появляются по какой-то конкретной причине. Иногда суть кроется в глубинах психики человека:
- Нет доверия к окружающему миру. Некоторые люди в обычной жизни не чувствуют себя в безопасности, потому и постоянно что-либо подозревают. В таком случае все вокруг кажутся обманщиками, делающими все ради собственной выгоды даже в отношениях.
- Низкая самооценка. Когда женщина чувствует себя недостаточно хорошей и достойной своего мужчины, тоже возникают сомнения, так как она считает, что он может найти вариант намного лучше.
- Патологическая ревность. Она всегда не обоснована и возникает из-за особенностей характера. Такое поведение обычно свойственно жутким собственникам или неуверенным в себе людям.
- Следование стереотипам. Нередко женщины, личная жизнь которых по разным причинам не складывается, голосят, что якобы все мужчины — козлы, и на каждого вешают клеймо изменщика. Причем зачастую виновниками проблем в отношениях становятся они сами, но убеждают других девушек в отсутствии в современном мире настоящих кавалеров.
- Непонимание. Иногда проблемы с уверенностью в искренности партнера возникают по причине того, что дама ничего не знает о жизни любимого. Он приходит вечером домой, а утром уходит на работу, и так происходит ежедневно до ближайших выходных. Девушка элементарно не представляет, как обычно проходит его рабочий день или где и с кем он находится в определенный промежуток времени.
- Предательство. Бытует мнение, что человек подозревает окружающих в том, на что способен сам. Если женщина позволяет себе различные вольности вроде флирта и каких-либо еще отношений с другими мужчинами, она подсознательно сомневается в порядочности своего партнера.
Как вернуть доверие
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Даже если женщине попадались исключительно неверные ухажеры, следует понимать, что существует много порядочных мужчин, преданных своей единственной даме сердца. Ведь без доверия к партнеру построить счастливые отношения невозможно. Конечно, взять и избавиться от ревности по щелчку пальцев не получится, особенно при наличии негативного опыта. Тем не менее есть несколько способов избавиться от постоянных подозрений.
Обдумайте
В первую очередь, если не хотите разрушить отношения, руководствуйтесь не эмоциями, а разумом. Придется постараться вовремя остановиться, чтобы не сделать поспешных выводов и не совершить безрассудных поступков, о которых со временем пожалеете. Важно все обдумать на «холодную» голову и определить, почему вообще у вас появились мысли о неверности возлюбленного.
Займитесь собой
Виновницей многих проблем становится низкая самооценка — перестаньте сомневаться и примите себя, найдите любимое дело, развивайтесь. Когда вы станете интересны себе и почувствуете собственную значимость, ваша женская энергетика вновь начнет притягивать к вам людей. Тогда и любимый мужчина не останется в стороне. Он будет думать о вас постоянно, особенно во время разлуки.
Отвлекитесь
Помните, что даже в отношениях люди принадлежат сами себе и у каждого партнера есть личная жизнь. Нельзя фокусировать все внимание на возлюбленном, растворяясь в нем. Совершенно нормально иметь разные интересы и не все время проводить вместе.
Поговорите
Если, кроме необоснованных доводов, очевидных причин для беспокойства нет, лучше поговорить с партнером. Пожалуй, такое решение наиболее эффективный способ разобраться в сложившейся ситуации. Признайтесь в своих чувствах и поделитесь мыслями в свободной и непринужденной обстановке, когда оба будете настроены на конструктивный диалог. Разговаривать при этом важно спокойным тоном, не показывая интонацией, что он виновен и уже «приговорен».
Простите
Ну а если все же ревность оправданна и факт адюльтера доказан, конечно же, у вас есть только два выхода: уйти или простить. В случае прощения изменнику следует всеми силами доказывать, что такое больше не повторится. А также ему лучше избегать обманов, даже мелких. При правильном подходе спустя время, когда боль поутихнет, появится шанс, что все наладится. Однако вам нельзя позволять вытирать об себя ноги. И если мужчина снова попался на предательстве, верить ему больше нельзя. Тогда лучшим для вас решением будет разорвать отношения. В противном случае и дальше будете жертвой падкого на женщин избранника.
Фото: freepik.com