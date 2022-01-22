Отношения без доверия: почему вы боитесь открыться мужчинам и как это исправить

Даже если женщине попадались исключительно неверные ухажеры, следует понимать, что существует много порядочных мужчин, преданных своей единственной даме сердца. Ведь без доверия к партнеру построить счастливые отношения невозможно. Конечно, взять и избавиться от ревности по щелчку пальцев не получится, особенно при наличии негативного опыта. Тем не менее есть несколько способов избавиться от постоянных подозрений.

Обдумайте

В первую очередь, если не хотите разрушить отношения, руководствуйтесь не эмоциями, а разумом. Придется постараться вовремя остановиться, чтобы не сделать поспешных выводов и не совершить безрассудных поступков, о которых со временем пожалеете. Важно все обдумать на «холодную» голову и определить, почему вообще у вас появились мысли о неверности возлюбленного.

Займитесь собой

Виновницей многих проблем становится низкая самооценка — перестаньте сомневаться и примите себя, найдите любимое дело, развивайтесь. Когда вы станете интересны себе и почувствуете собственную значимость, ваша женская энергетика вновь начнет притягивать к вам людей. Тогда и любимый мужчина не останется в стороне. Он будет думать о вас постоянно, особенно во время разлуки.

Отвлекитесь

Помните, что даже в отношениях люди принадлежат сами себе и у каждого партнера есть личная жизнь. Нельзя фокусировать все внимание на возлюбленном, растворяясь в нем. Совершенно нормально иметь разные интересы и не все время проводить вместе.