Лучше, конечно, тройственных союзов не создавать: мужья — отдельно, котлеты, то есть подруги, — отдельно. Иначе велик риск лишиться и мужа, и подруги.

Вера Филатова психолог, сексолог, процессуальный и телесный терапевт, эксперт Тренинг-центра «СЕКС.РФ»

Возможны два крайних сценария: муж с подругой терпеть друг друга не могут или, наоборот, муж с подругой друг друга любят больше, чем следовало бы. Причем не исключено, что один сценарий маскируется другим. Они друг друга ненавидят

В первом случае все решается хоть и радикально, но довольно просто: не надо приглашать подругу в дом. Можете встречаться на нейтральной территории, можете ходить к ней в гости (без мужа), но совершенно ни к чему, а порой даже и опасно внушать мужу, что подруга — чудесный человек, а подруге — что муж идеальный мужчина. Их ровные, нейтральные отношения на некоторой дистанции — самый лучший вариант. Если они на дух друг друга не переносят — оставьте все как есть. Не пытайтесь их примирить и «раскрыть» друг для друга. Фраза «От ненависти до любви один шаг» — не пустой звук. Там, где много напряжения, много энергии. Вполне возможно, что эта ненависть — тот самый предохранитель от «нежелательного» контакта подруги и мужа.

Подруга (особенно незамужняя) может, конечно, обижаться, что вы не приглашаете ее домой, осуждать ваше «зависимое» от мужа положение, пытаться вам открыть глаза на его недостатки… Но пара — это вы и ваш партнер. Не стоит обсуждать с подругами все подробности ваших отношений. Женщинам, конечно, очень важно разделить с кем-то все переживания, но, увы, это не тот случай: это ваш интимный мир, и размывать его не стоит. Если подруга пытается это сделать, поговорите с ней честно. Обозначьте границы отношений. Важный нюанс: мужья-абьюзеры ненавидят вообще всех ваших подруг и стараются обрубить все внешние связи, чтобы получить вас в свое полное распоряжение. Большая разница: муж не хочет сам встречаться с вашими подругами или запрещает вам это делать? Если вы вольны устраивать девичники в кафе-ресторанах-на выставках, если вы можете ходить к подружкам в гости и не должны за это оправдываться, то речь не идет о сознательном прессинге. Ну не любят люди друг друга — бывает! Любите их по отдельности. Они друг друга любят