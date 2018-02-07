Всем известно, что точка G — это такая волшебная кнопка, при нажатии на которую женщина получает оргазм. Но не все знают, где и как искать эту точку. И уж совсем немногие в курсе, что в женском теле спрятана не одна подобная волшебная кнопка.

Многие девушки, в принципе, сомневаются в существовании особо активных эрогенных зон на том простом основании, что не могут их у себя нащупать. Это может привести к двум неутешительным выводам:

  • Активных точек не существует — все это выдумка сексологов и куртизанок.
  • Активные точки есть у всех, а я какая-то не такая.

Оба вывода в корне неверны. Точка G, равно как точки А, К и U, есть абсолютно у всех женщин. Почему же не все могут их найти? Давайте разбираться.

Правила поиска

Самая основная и распространенная ошибка при поиске «эрогенных точек» — рациональный подход. Вы знаете (по описаниям), что вот отсюда три сантиметра, тут чуть левее — упс! А там ничего нет! Ни в вагине никаких специфических ощущений, ни под пальцами никакого заметного бугорка или выпуклости. Такие тайные места не ищут в спокойном состоянии!

Девушка должна быть возбуждена. Начинать сразу с нащупывания точки G или какой-то еще не просто бесполезно, а даже вредно. В лучшем случае ничего не найдете, в худшем сделаете себе больно.
Ольга Штерн
сексолог, российский эксперт компании Fun Factory, мирового производителя игрушек для взрослых

Нежность, аккуратность и смазка — обязательные условия эротической стимуляции, какие бы точки вы ни искали, какие бы инструменты ни использовали.

В качестве «инструмента» обычно задействуются пальцы. Хотя вибраторы порой оказываются более эффективными: во-первых, они анатомически приспособлены для поиска нужных точек, а во-вторых, частотная вибрация быстрее приводит к пробуждению «спавших» зон, чем прямолинейное надавливание.

Ну а теперь при содействии наших экспертов давайте приступать к поискам!