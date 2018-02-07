Все, что вы хотели знать о точке G и не только
Всем известно, что точка G — это такая волшебная кнопка, при нажатии на которую женщина получает оргазм. Но не все знают, где и как искать эту точку. И уж совсем немногие в курсе, что в женском теле спрятана не одна подобная волшебная кнопка.
Девушка должна быть возбуждена. Начинать сразу с нащупывания точки G или какой-то еще не просто бесполезно, а даже вредно. В лучшем случае ничего не найдете, в худшем сделаете себе больно.
Ольга Штерн
сексолог, российский эксперт компании Fun Factory, мирового производителя игрушек для взрослых