Лечим разбитое сердце: 10 способов разлюбить мужчину и перестать страдать

Да, застревать в отчаянии нельзя, но держать в себе и подавлять негативные эмоции тоже опасно. Необходимо выделить время на грусть и выплеснуть всю боль, которая скопилась на душе. Когда вы избавитесь от этого груза, появится желание двигаться дальше.

Выявите недостатки

Когда мы любим человека, то принимаем его со всеми привычками и недостатками. Но все исправимо, как говорится, от любви до ненависти один шаг. Чтобы избавиться от симпатии к человеку, можно составить «отрицательный» портрет, в котором будут собраны все его плохие черты. Например, вспомните о неприятных моментах с бывшим возлюбленным вроде оскорблений в ваш адрес, его слабостях, изъянах во внешности, о сложном характере и прочее. Таким образом реально подавить влечение и даже вызвать неприязнь к человеку.

Станьте независимой

В основном к партнеру, с которым прожили вместе не один год, появляется 3 вида зависимости. Самая первая эмоциональная, она возникает в результате привязанности, причем со временем становится только сильнее и крепче. Затем идет сексуальная тяга, так как некоторые преданные дамы и думать не могут о близости с другим. И наконец нередкий вид зависимости — финансовый. Такая ситуация складывается тогда, когда женщина полностью посвящает себя домашним делам и не реализуется в профессиональной деятельности.