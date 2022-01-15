Жестокие игры: как сменить статус и «перейти» из любовницы в жену

Для начала следует понимать, почему мужчина ищет связи на стороне. Очевидно, что зачастую это происходит, когда дома не все гладко. Например, ему недостаточно секса, «пилит» жена, которая к тому же не следит за своим внешним видом, или имеются различные проблемы вроде финансовых. А в гостях у любовницы он может отвлечься и расслабиться, побыть в тишине и даже исполнить свои желания. Впрочем, не всегда измены случаются из-за сложностей или несовпадения половой конституции. Все-таки супруга может быть красивой и ухоженной, не иметь привычки прикрываться головной болью, но она уже своя, родная и полностью изучена.

Способы заменить жену

Преимущество

Пожалуй, самым очевидным и эффективным способом заменить жену — стать лучше нее. Поэтому главное — слушать и запоминать, если мужчина изливает вам душу и делится семейными проблемами. Затем надо постараться, чтобы он увидел в вас то, что не устраивает или отсутствует в супруге. Например, он говорит о недостатке внимания к нему, тогда окружите его заботой и лаской.

При этом важно не критиковать его жену и не настраивать против детей. Не стоит высказывать свое мнение и что-либо советовать для решения его проблем, лучше слушать и всячески поддерживать.