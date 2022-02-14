Любовь зла: почему мы выбираем не тех и как встретить «правильного» спутника жизни

Все отношения у моей клиентки заканчивались тем, что все мужчины от нее уходят на стадии, когда нужно перейти на новый уровень, а именно к созданию семьи. Причина одна: «Я не готов к браку, я не создан для семьи». И вот после нескольких неудачных попыток, потраченных сил и эмоций она остается одна, а ее уже бывший мужчина делает предложение через несколько месяцев после расставания, но не ей, а новой пассии. У клиентки вопрос: почему они уходят от меня к другим? Почему за много лет он ни разу не намекнул про заветное кольцо на пальце, почему со мной у него не возникло желания создать семью, а с девушкой, с которой он толком не знаком, он бежит в загс? Объяснение этой ситуации я дам очень простое: это мы выбираем таких мужчин, которые не готовы идти ради нас на какие-жертвы или поступки. Наш мужчина и наши отношения — это НАШ выбор. Как только вы поймете, что наш выбор — это наша ответственность, надо искать корень возникновения причины, по которой так происходит.

Первая причина неудач

Низкая самооценка. Вы даете себе установку: я не достойна быть счастливой, я не достойна того, чтобы меня добивались и т. д.