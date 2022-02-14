Любовь зла: почему мы выбираем не тех и как встретить «правильного» спутника жизни

Любовь зла: почему мы выбираем не тех и как встретить «правильного» спутника жизниГендерный психолог Анна Шилько разобралась в основных причинах неудач в личной жизни
Анна Шилько
Гендерный психолог, мастер НЛП
Все отношения у моей клиентки заканчивались тем, что все мужчины от нее уходят на стадии, когда нужно перейти на новый уровень, а именно к созданию семьи. Причина одна: «Я не готов к браку, я не создан для семьи». И вот после нескольких неудачных попыток, потраченных сил и эмоций она остается одна, а ее уже бывший мужчина делает предложение через несколько месяцев после расставания, но не ей, а новой пассии. У клиентки вопрос: почему они уходят от меня к другим? Почему за много лет он ни разу не намекнул про заветное кольцо на пальце, почему со мной у него не возникло желания создать семью, а с девушкой, с которой он толком не знаком, он бежит в загс? Объяснение этой ситуации я дам очень простое: это мы выбираем таких мужчин, которые не готовы идти ради нас на какие-жертвы или поступки. Наш мужчина и наши отношения — это НАШ выбор. Как только вы поймете, что наш выбор — это наша ответственность, надо искать корень возникновения причины, по которой так происходит.
Первая причина неудач
Низкая самооценка. Вы даете себе установку: я не достойна быть счастливой, я не достойна того, чтобы меня добивались и т. д.
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Вторая причина неудач
Родительский сценарий. Если в детстве вы видели, как ваш папа неуважительно относился к маме, возможно, даже поднимал на нее руку или мама содержала всю семью, а отец не мог или не пытался найти работу, лежал сутками на диване и при этом изменял, для вас подсознательно это становится нормой, и вы начинаете выбирать себе мужчин со схожей моделью поведения.
Третья причина неудач
Любовная травма. Вам изменял любимый мужчина, и вы неосознанно приняли его поведение как норму. После расставания вы будете искать подобных мужчин, так как не понимаете, что может быть и другой вариант развития событий и что измены — это не норма. Для вас уже предсказуемо поведение подобного мужчины, и вы знаете, как себя поведете в критической ситуации или как он отреагирует в той или иной ситуации. Это ваша зона комфорта, и вам не хочется ее покидать.
Нужно ли его искать и как подготовить себя к встрече с «тем самым» мужчиной? Когда вы найдете причину, по которой вас затягивает в отношения, которые заранее обречены, вы сможете ее проработать. Вместо того чтобы искать очередного парня, начните работать над собой, своими чувствами, желаниями, поставьте себя на первое место.
Когда вы полюбите в первую очередь себя, можно будет начать задумываться о том, кого бы вы хотели видеть рядом. Есть простое упражнение, которое тебе в этом поможет.
Опишите детально своего идеального мужчину: его внешность, характер, предпочтения, досуг, сферу деятельности. Потом начните рассуждать о том, какая женщина понравится такому мужчине. Задайтесь вопросом: что вам не хватает на данный момент? Какие качества нужно подтянуть до уровня твоего идеального мужчины? И начинайте прокачивать их в себе.
Фото: freepik.com
Когда вы приведете себя и свой внутренний мир в полный порядок, тогда уже можно будет задуматься о поиске, хотя к моменту, когда вы будете в гармонии с собой и счастливы, вам не придется никого искать. Вы будете притягивать идеальных мужчин, так как будете счастливы как отдельно единица, а для сильного пола это очень важно, такую женщину хочется и нужно добиваться.
Фото: freepik.com