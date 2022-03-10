Развод — шанс на счастье: какие выводы надо сделать из неудачных отношений
Первая ошибка заключается в раннем браке, когда молодожены еще не нашли свое место в жизни. В молодом возрасте любовь легко закружит голову. Тогда велик шанс совершить большую ошибку. Благодаря своему опыту такая женщина сможет уберечь, например, свою дочь от подобного будущего.
К тому же наверняка союз уже давно дал трещину, которая только увеличивалась с каждым днем. Из этого следует уяснить следующий урок: «Жизнь — штука не слишком длинная, и тратить время на проект, который уже провалился, непозволительная роскошь». Об этом пишут «БелНовости». Так, если вы уделяли все время семье, теперь настал ваш черед: развивайтесь, займитесь преображением или хобби, наслаждайтесь жизнью.
В своем разрыве неправильно винить как только себя, так и партнера. Отношения — работа и ответственность обоих супругов. Причем это касается даже моментов, когда кто-то из вас оступился. В таком случае нередка месть, но это опасное оружие, которое нанесет еще больше вреда браку.
Кроме того, на отношения с мужем не должны влиять окружающие. Это касается детей. на которых женщина иногда переключается полностью, забывая о супружеских обязанностях. Плюс к этому нельзя посвящать в свою личную жизнь никого из родственников.
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