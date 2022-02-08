Ученые выявили связь между сексуальной зависимостью мужчины и «гормоном любви»

В ходе одного из исследований, изучающих окситоцин, была проанализирована кровь 102 добровольцев. Из них 38 мужчин были здоровы, а 64 участника эксперимента страдали расстройством сексуального поведения. В результате ученые выяснили, что особенно высокие показатели по уровню гормона любви наблюдаются у тех, кто зависим от половых отношений.

Как отмечает independent, в большинстве своем гиперсексуальность не вызывает серьезных проблем, но в некоторых случаях может негативно повлиять на многие сферы жизни, будь то личные отношения или профессиональная деятельность.