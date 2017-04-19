Одновременные оргазмы — такая же бессмысленная для секса штука, как, например, огромный пенис или женская эякуляция. Никакого дополнительного удовольствия это не доставляет, но испытать подобное хотят многие. Последовательные оргазмы гораздо лучше — и вот почему:

При последовательных оргазмах вы сначала получаете собственное удовольствие, а потом радуетесь за партнера. То есть вы переживаете оргазм дважды — за себя и за него.

Когда вы близки к разрядке, а партнер еще нет, он может помочь вам продлить ощущения и вообще сделать так, чтобы все случилось лучше, сильнее и интенсивней. А если в этот же момент он сам тоже на пике, то он уже ничего не может для вас сделать, он двигается и действует так, как подсказывают ему инстинкты.

Обычно женщине нужно больше времени для того, чтобы остыть, поэтому ситуация, когда сначала получает оргазм она, а потом он, оказывается оптимальной.

Ну и не забываем про счастливиц, способных к множественным оргазмам: если мужчина настроен на синхронизацию, то с большой вероятностью он финиширует в ее первый раз — и лишит ее всех остальных.

Поэтому синхронизацию оргазмов можно рассматривать исключительно как некое спортивное достижение, приносящее партнерам моральное удовлетворение. Как галочку на сексуальной доске почета: «Мы можем и это».

Вообще проблема с синхронизацией обычно возникает по двум причинам:

Женщинам требуется гораздо больше времени для достижения оргазма, чем мужчинам. Женщине сложно достичь оргазма во время вагинального секса.

В первом случае все просто. Если женщина может получить оргазм во время вагинального секса, а у мужчины нет физиологических проблем, то одновременного оргазма добиться очень легко. Точнее, он получается сам собой: партнерша делает «ох» и «ах», демонстрирует крайнюю степень удовольствия, двигается быстрее, ее влагалище перед оргазмом сжимается — и вуаля! Все это так возбуждающе действует на партнера, что он тоже не выдерживает.

Если само собой это почему-то не получается, то:

Первым делом перекладываем ответственность за одновременный оргазм на мужчину. Женщина, которая пытается контролировать свой оргазм, рискует остаться вообще без него. Расслабленная женщина дойдет до пика быстрее, а контролирующий мужчина — медленнее, что и нужно для синхронизации.

Стараемся не использовать те позы, во время которых пенис стимулируется максимально: то есть мужчина сзади или мужчина снизу, а женщина сверху на корточках. Зато приветствуются все позы, которые позволяют мужчине ласкать грудь или клитор партнерши.

Очень важно учитывать, что женский оргазм гораздо продолжительнее мужского. То есть если партнер обрадуется и перестанет сдерживаться при первых проявлениях женского оргазма, то он рискует закончить все еще до того, как девушка начнет все по-настоящему. Поэтому синхронный оргазм — это когда партнерша начинает-начинает-начинает-уже почти кончает — и тут подключается мужчина, они приходят к завершению вместе.

Со второй проблемой поступаем последовательно: сначала ищем позы, методы стимуляции и новые эрогенные зоны, которые помогут получить оргазм во время вагинального секса, а потом уже приступаем к синхронизации. На всякий случай: оргазм при вагинальном сексе вовсе не означает «оргазм, полученный только и исключительно при стимуляции членом влагалища». Если его пенис внутри вас, то его руки все равно свободны, чтобы ласкать вас, а губы — чтобы целовать. Собственно, как и ваши руки вполне годятся для того, чтобы стимулировать собственный клитор — это не сделает секс и последующий оргазм менее «вагинальным».

Итак, допустим, мужчина знает, что делать для того, чтобы его партнерша кончила во время проникновения. Женщина достаточно легкомысленна и расслаблена для того, чтобы сделать это достаточно быстро — и все уже идет прямо к одновременному оргазму… Пока не выясняется, что мужчина слишком напряжен и слишком старается для того, чтобы получить от этого хоть какое-то удовольствие. Он занят делом! Он сосредоточен! Он весь на службе женского удовлетворения и синхронизации! Тут как раз помогут те самые «ох» и «ах» и даже «дааААААА!!!». В конце-концов бурно выражают свой восторг от происходящего не только актрисы в порнофильмах, но и вполне обыкновенные приличные женщины. Обычно это помогает мужчине быстро достичь необходимого — и главное, в самый нужный момент.

Фото: istockphoto.com

Читайте также:

Чем муж лучше вибратора

Можно ли заниматься сексом в космосе