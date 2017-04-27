Мы расскажем обо всех этапах участия замужних красавиц в этом бьюти-состязании. Грандиозный финал, где будет названо имя новой обладательницы короны «Миссис России мира», пройдет 4 июня.

У вас есть уникальный шанс выбрать свою «Миссис Passion.ru» — самую страстную участницу конкурса. Победительница получит спецприз из рук главного редактора нашего портала Анны Кругловой на гала-шоу.

Знакомьтесь с девушками, голосуйте и следите за обновлениями!

Всю информацию о том, как продвигается конкурс, вы найдете на этой странице или просто пройдите по ссылке https://missis2017.passion.ru/.