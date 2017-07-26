Когда вы не первый год замужем, удивлять мужа все труднее и труднее.

Перепробовав все классические приемы оральной стимуляции или интимного массажа руками, освоив шаловливые ласки волосами и ресницами, вы постепенно приходите к мысли, что пора вводить тяжелую артиллерию. Но устроить себе шопинг по интим-магазинам вам, допустим, пока еще не позволяет воспитание. Ладно… Обойдемся тем, что есть.

Ольга Штерн, сексолог, российский эксперт компании Fun Factory

Так чем же еще ласкать мужчину, если не руками и не губами? Вариантов много. Начнем с самого простого: Грудью Женская грудь — объект вожделения для любого мужчины. И было бы глупо не использовать ее для эротических экзерсисов. Посадите своего раздетого любовника в кресло. Эффектно разлейте силиконовую смазку или масло по своей обнаженной груди, распределите круговыми движениями, уделяя особое внимание соскам. Сядьте у ног своего мужчины — так, чтобы ваша грудь оказалась под его мошонкой. Как изворотливая змейка поднимайтесь вверх, стараясь, чтобы яички медленно прошли между полусферами груди. Затем, когда ваша грудь окажется на уровне его живота, можете делать любые движения — просто скользить по нему грудью вперед-назад, рисовать «восьмерки» или буквы по телу. Вы какой-то момент можете вернуться в изначальную позицию под мошонку и либо повторить все сначала, либо внезапно перейти к оральным ласкам. Для выполнения этой техники вовсе не обязательно обладать большой грудью — подойдет абсолютно любой размер.

Попой Этот прием — одна из техник боди-боди (телом по телу), идеально подойдет в качестве заключительного аккорда к эротическому массажу. Вы обнажены, ваш мужчина лежит на животе и уже весь в массажном масле. Сядьте на него — ягодицы к ягодицам, лицом в сторону его головы. Отклонитесь назад и обопритесь на выпрямленные руки. Поставьте ступни на кровать — где-то на уровне плеч партнера. Получится такой не очень правильный мостик. Опираясь на руки и ноги, начинайте активно скользить попой по телу вашего мужчины, особенно уделяя внимание его ягодицам. Вы можете двигаться вперед-назад и совершать круговые движения тазом. По меньшей мере, он будет удивлен. Бусами