Валерий Еременко кандидат медицинских наук, пластический хирург «ОнКлиник»

Вся наша жизнь проходит под действием силы притяжения. По идее, рано или поздно грудь должна обвиснуть (ну хоть немножко!) у всех. А как поведет себя молочная железа после беременности, вообще великая загадка. Никто не знает, что будет после лактации. Все зависит от вашей генетики.

Есть масса вариантов того, что может произойти с грудью, и так же много вариантов коррекции. Чаще всего птоз (опущение), изменение объема и формы молочной железы связаны с менопаузой, так как она способствует потере железистой ткани. С возрастом наш организм начинает производить меньше эластина и коллагена, что может отразиться на эстетических особенностях груди.

Но даже в 70 лет женщина, которая хочет себе нравиться, может сделать маммопластику. Например, недавно я сделал операцию пациентке, которой на тот момент было 74 года, она осталась очень довольна результатом. Так что ничего не бойтесь, сейчас будем разбираться в подробностях.