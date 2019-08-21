Без комплексов: Ратажковски, Королева и другие звезды, которые любят публично обнажаться

Эмили Ратажковски
Фото: Eastnews
Поклонникам Эмили Ратажковски не надо напрягать фантазию, чтобы представить ее без одежды. Модель любит показывать себя во все красе на красных дорожках, в глянцевых журналах, рекламных фотосессиях и соцсетях. Сама Эмили регулярно заявляет, что раздевается она не для того, чтобы взбудоражить мужчин, а так как считает, что женщины не должны стесняться своей сексуальности и скрывать свое прекрасное тело от окружающих и стыдиться наготы.
Наташа Королева и Тарзан
Фото: Global Look Press / Ruslan Roschupkin
Недавно супруг Наташи Королевой взбудоражил поклонниц откровенным фото в микроплавках. Стоит отметить, что ярко-красные плавки на Сергее Глушко, выступающем с откровенными шоу под псевдонимом Тарзан, были такого размера, что не оставляли полета фантазии. Публично оголяться и демонстрировать тело — это семейное увлечение Натальи и Сергея. Ранее Королева выставила в Instagram фото, на котором позировала, стоя на голове, и полностью обнаженной. Позже Сергей сказал, что любит каждый сантиметр тела супруги.
Ким Кардашьян
Фото: Eastnews
Ким Кардашьян — еще одна большая любительница демонстрировать себя во всей красе. Отметим, что супруг Ким, рэпер Канье Уэст, считает тело своей жены идеальны и считает, что скрывать его от простых смертных просто нельзя.
Наталья Чистякова-Ионова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Наталья Ионова — безусловно одна из лидеров по количеству смелых фотографий в Instagram и откровенных нарядов на красных дорожках различных мероприятий. Певица любит демонстрировать себя во всей красе, ей, как и остальным девушкам из нашего списка, есть что показать. Вот только поклонники Глюкозы все чаще осуждают ее за чрезмерную раскрепощенность, граничащую с эксгибиционизмом. Наталье напоминают и про классическое «Ты же мать!», и предполагают, что так она компенсирует проблемы в отношениях с охладевшим к ней супругом, и советуют лучше радовать новыми достойными хитами, а не голыми фотографиями. Впрочем, все это не мешает тысячам фанатов певицы с неослабевающим интересом наблюдать за ее провокационными образами и снимками.
Ольга Серябкина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Еще одна воспитанница продюсера Максима Фадеева, Ольга Серябкина, позволяет себе еще большие вольности. Смелость Ольги вообще не знает границ. Сняться не только без верха бикини, но и без низа? Пожалуйста! Выйти на сцену практически голой? Да не вопрос. В итоге армия поклонников Серябкиной растет, как и количество подписчиков: одни выражают восхищение в диапазоне от комплиментов фигуре и харизме до старого доброго «ябывдул», другие обвиняют в пошлости и сравнивают ее с девушкой, которой явно не хватает сексуальных отношений в реальной жизни. Сама солистка группы Serebro, также выступающая под псевдонимом Molly, метит скорее не в секс-символы, а в главную провокаторшу страны. На страницу Серябкиной в Instagram давно пора добавить значок «18+». Нельзя показывать соски? Не сомневайтесь, Ольга найдет, что и как показать так, что полностью обнаженная женская грудь покажется самой невинной частью тела по сравнению с ее снимками.
Наталья Штурм
Фото: Instagram
Наталье Штурм в июне исполнилось 53 года. Недавно певица, прославившаяся в 90-х хитом «Школьный роман», снова стала популярной благодаря своей провокационной странице в Instagram, где она смело демонстрирует себя во всей красе на довольно откровенных фотографиях. Дерзкие мини, глубокие декольте, бикини, соблазнительное белье, обнаженная грудь, прикрытая... хамоном, лососем или цветами — Наталья не стесняется показывать подтянутую фигуру, используя свою бурную фантазию.
Анастасия Волочкова
Фото: Instagram
Анастасия Волочкова регулярно публикует в соцсетях свои «голые» фото, прикрывая пикантные места еловыми ветками, березовыми вениками, кусками льда и другими подручными средствами. На замечания блюстителей морали балерина отвечает пожеланиями добра и счастья. Во время светских выходов Анастасия тоже не скромничает и выбирает прозрачные наряды с глубокими декольте.
Майли Сайрус
Фото: Global Look Press / face to face
Майли Сайрсу с легкостью могла бы появляться в обществе абсолютно голой, но пока это запрещено законом. Певица нашла выход из положения: на сцене, в клипах и на красных дорожках она появляется практически обнаженной, а на снимках в Instagram прикрывает «запретное» забавными картинками.
Дженнифер Лопес
Фото: Getty
Одной из самых сексуальных женщин планеты Дженнифер Лопес недавно исполнилось 50 лет. Популярная певица и актриса и сегодня может дать фору любой новой звезде, вдвое ее моложе. Дженнифер совершенствует свое тело, продолжает зажигать на сцене, покорять все новых красавчиков и поклонников по всему миру, выходить на красные дорожки в очень смелых нарядах и сниматься в откровенных фотосессиях.
Анфиса Чехова
Фото: Instagram
Анфиса Чехова после расставания с супругом Гурамом Баблишвили не стала долго горевать. В нескольких интервью она заявила, что спокойно отпустила неверного мужа и решила... в первую очередь любить себя. Теперь Анфиса регулярно демонстрирует в Instagram новые наряды, новые прически и цвет волос, сексуальное белье и себя,,, во всей красе.
Рита Дакота
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Рита Дакота тоже после развода стала выглядеть еще более сексуально и смело. Более того певица решилась на липосакцию, о чем откровенно рассказала в соцсетях, После самоусовершенствований Рита снялась в смелой фотосесии для мужского журнала Maxim и стала регулярно публиковать в Сети свои эффектные фото в смелых нарядах.
Эшли Грэм
Фото: Global Look Press / face to face
Модель plus size Эшли Грэм никогда не стеснялась своих пышных форм: мы много раз видели ее в прозрачных нарядах на красных дорожках и практически без одежды в многочисленных откровенных фотосессиях. На этот раз Эшли решилась на новый смелый эксперимент. Грэм, которая скоро впервые станет мамой, она опубликовала в Instagram фото, на котором позирует без одежды, прикрывая грудь руками. «Все та же, но немного иная», - подписала она провокационный снимок кадр. На снимке не видно лица модели, зато отчетливо заметны несовершенства ее фигуры – складки и растяжки на коже.
Хайди Клум
Фото: Global Look Press / face to face
Хайди Клум известна не только как одна из самых эффектных знаменитостей на красных дорожках, которая любит откровенные наряды, демонстрирующие каждый изгиб, но и как большая любительница загорать топлес на пляжах. Папарацци регулярно фотографируют модель без верха от бикини, критики пишут о ее обвисшей груди, а ее все это совершенно не смущает.
Настя Каменских
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Настя Каменских начала регулярно заниматься спортом, добилась тела своей мечтыи решила, что скрывать такую красоту от других решительно невозможно. Теперь в Instagram певицы регулярно появляются снимки, на которых она позирует без одежды. Стоит отметить, что далеко не все фолловеры Насти в восторге от такой откровенности и советуют ей притормозить.
Ольга Бузова
Фото: Instagram
Ольга Бузова долго страдала после развода с футболистом Дмитрием Таросовым, залечивала раны, экспериментировала со стилем, пробовала себя в новых амплуа и выслушивала критику о своей неидеальной фигуре, слишком маленькой груди и отсутствии талантов. В итоге остановиться Ольга решила на том, что она самая прекрасная, соблазнительная, классная и достойна любви и успеха. Фигурой своей Бузова полностью довольна и с удовольствием демонстрирует ее в откровенных нарядах и без одежды.
Леди Гага
Фото: Global Look Press / face to face
Леди Гага призывает своих поклонников любить себя такими, какие они есть, не стремиться к идеалу и не стесняться своего тела. Саму певицу не смущает неидеалная грудь, целлюлит и прочие недостатки. Гага любит дерзкие откровенные наряды и запросто фотографируется голой.
Светлана Лобода
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Светлана Лобода, напротив, призывает работать над собой и своим идеальным телом 24 часа в сутки семь дней в неделю. Результат своих усилий певица демонстрирует с помощью эффектных сценических костюмов, в смелых фотосессиях и на откровенных снимках в соцсетях.
Анна Седокова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анна Седокова постоянно рассуждает о том, насколько худой и стройной должна быть идеальная красотка. Сама певица заявляет, что гордится своими пышными формами, не собирается изматывать себя диетами и... прятать свою красоту под одеждой.
Рианна
Фото: Global Look Press / Chris Joseph
Рианна тоже не переживает из-за того, что не соответствует модельным стандартам. Певица регулярно демонстрирует пышные формы на красных дорожках, в соцсетях и в рекламных кампаниях нижнего белья, которая сама и выпускает для таких же, как она — раскрепощенных, сексуальных и уверенных в себе.
Рита Ора
Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian_Geisler-Fotopress
Фигура Риты Оры выглядит вовсе не такой идеальной, как в ее глянцевых фотосессиях. Мы видели папарационные снимки певицы с пляжа: у звезды есть и целлюлит, и лишние килограммы, и складки... Сама Рита абсолютно не напрягается из-за всех этих физических несовершенств и любит прозрачные наряды и бикини, которые почти не прикрывают ничего.
Дарья Мороз
Фото: Starface
Походже, после премьеры скандального сериала режиссера Константина Богомолова «Содержанки»сыгравшую в нем главную роль Дарью Мороз не остановить. Сначала актриса продемонстрировала себя во всей красе в очень откровенных сценах в самом сериале, а теперь выбирает все более смелые наряды для выходов на красные дорожки и публикует в Instagram свои провокационные фото, для которых позирует практически без одежды.
Текст: Роман Страстный
Фото: instagram, getty, eastnews, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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