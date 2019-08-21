Без комплексов: Ратажковски, Королева и другие звезды, которые любят публично обнажаться

Еще одна воспитанница продюсера Максима Фадеева, Ольга Серябкина, позволяет себе еще большие вольности. Смелость Ольги вообще не знает границ. Сняться не только без верха бикини, но и без низа? Пожалуйста! Выйти на сцену практически голой? Да не вопрос. В итоге армия поклонников Серябкиной растет, как и количество подписчиков: одни выражают восхищение в диапазоне от комплиментов фигуре и харизме до старого доброго «ябывдул», другие обвиняют в пошлости и сравнивают ее с девушкой, которой явно не хватает сексуальных отношений в реальной жизни. Сама солистка группы Serebro, также выступающая под псевдонимом Molly, метит скорее не в секс-символы, а в главную провокаторшу страны. На страницу Серябкиной в Instagram давно пора добавить значок «18+». Нельзя показывать соски? Не сомневайтесь, Ольга найдет, что и как показать так, что полностью обнаженная женская грудь покажется самой невинной частью тела по сравнению с ее снимками.

Наталья Штурм