logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Кардашьян в «голом» платье, шикарная Хайек, Перри с люстрой на голове и другие знаменитости посетили бал Met Gala — 2019

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 40

Кетти Перри

Фото: Getty Images
Праздник моды прошел в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

В США ежегодно в первый понедельник мая проходит одно из главных событий фэшн-индустрии – бал костюма Met Gala. Тему мероприятия 2019 года объявили еще в октябре: она стала необычной и интригующей - Camp: Notes on Fashion (кэмп). В 2018-м темой были «Божественные тела: мода и католическое воображение». Чего стоило ждать от знаменитостей в этот оставалось загадкой до тех пор, пока они не стали появляться на красной дорожке.

Кэмп в моде понятие не новое. Еще в 1964 году Сьюзан Зонтаг в статье «Заметки о кэмпе» писала: это все преувеличенное, неестественное, вульгарное, чрезмерное, но именно тем и хорошее.

Кара Делевинь

Фото: EAST NEWS

В этот раз многие знаменитости с лихвой воплотили свои фантазии в нарядах в соответствии с тематикой. Так, на красной дорожке Кэти Перри позировала в костюме люстры. Селин Дион пришла на бал в экстравагантном блестящем платье и в короне из длинных перьев. Эпатажная модель и актриса Кара Делевинь выбрала для вечера наряд карамельки, при этом на ее голове красовалось сооружение из конфет и фруктов.

Ким Кардашьян прибыла на бал в «голом» платье оттенка кожи. Оно плотно облегало пышные формы модели, одежда на ней была заметна лишь благодаря блестящим элементам платья.

Ким Кардашьян

Фото: EAST NEWS

Один из самых впечатляющих образов для Met Gala — 2019 выбрал Джаред Лето. Он явился на бал со своей головой, которую держал в руках. В течение вечера подержать голову нестареющего голливудского красавчика успели многие знаменитости.

Джаред Лето

Фото: Getty Images

Однако несмотря на тематику мероприятия многие знаменитости приехали в Метрополитен-музей в традиционных для себя образах. Например, Гвинет Пэлтроу выбрала легкое струящееся спокойное платье молочного оттенка. Деми Мур позировала на красной дорожке в строгом черном облегающем платье с экстремальным декольте, а Кэти Холмс выбрала для вечера платье лавандового цвета с длинным шлейфом.

Деми Мур

Фото: EAST NEWS

Председателями бала в этом году стали традиционно главный редактор американского Vogue Анна Винтур, креативный директор Gucci Алессандро Микеле, лицо Gucci Гарри Стайлз. Компанию им составили сопредседатели Леди Гага и Серена Уильямс.

Цель Met Gala — сбор средств на поддержание фонда Института костюма. Ежегодно бал помогает собрать внушительные суммы пожертвований в несколько миллионов долларов.

Чей наряд вас впечатлил больше всего?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Getty Images, East News

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
10-летняя дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»
«И где же тут голос?»: зрители возмущены победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Травяной чай, ингаляции и еще 5 простых советов, как вернуть пропавший голос
«Что это за девочка»: поклонники не узнают постройневшую и похорошевшую Анфису Чехову
Тест: угадаете ли вы, ребенок какой знаменитости изображен на фото?