Кардашьян в «голом» платье, шикарная Хайек, Перри с люстрой на голове и другие знаменитости посетили бал Met Gala — 2019

В США ежегодно в первый понедельник мая проходит одно из главных событий фэшн-индустрии – бал костюма Met Gala. Тему мероприятия 2019 года объявили еще в октябре: она стала необычной и интригующей - Camp: Notes on Fashion (кэмп). В 2018-м темой были «Божественные тела: мода и католическое воображение». Чего стоило ждать от знаменитостей в этот оставалось загадкой до тех пор, пока они не стали появляться на красной дорожке.

Кэмп в моде понятие не новое. Еще в 1964 году Сьюзан Зонтаг в статье «Заметки о кэмпе» писала: это все преувеличенное, неестественное, вульгарное, чрезмерное, но именно тем и хорошее.