Кардашьян в «голом» платье, шикарная Хайек, Перри с люстрой на голове и другие знаменитости посетили бал Met Gala — 2019

В США ежегодно в первый понедельник мая проходит одно из главных событий фэшн-индустрии – бал костюма Met Gala. Тему мероприятия 2019 года объявили еще в октябре: она стала необычной и интригующей - Camp: Notes on Fashion (кэмп). В 2018-м темой были «Божественные тела: мода и католическое воображение». Чего стоило ждать от знаменитостей в этот оставалось загадкой до тех пор, пока они не стали появляться на красной дорожке.
Кэмп в моде понятие не новое. Еще в 1964 году Сьюзан Зонтаг в статье «Заметки о кэмпе» писала: это все преувеличенное, неестественное, вульгарное, чрезмерное, но именно тем и хорошее.
Фото: EAST NEWS
В этот раз многие знаменитости с лихвой воплотили свои фантазии в нарядах в соответствии с тематикой. Так, на красной дорожке Кэти Перри позировала в костюме люстры. Селин Дион пришла на бал в экстравагантном блестящем платье и в короне из длинных перьев. Эпатажная модель и актриса Кара Делевинь выбрала для вечера наряд карамельки, при этом на ее голове красовалось сооружение из конфет и фруктов.
Ким Кардашьян прибыла на бал в «голом» платье оттенка кожи. Оно плотно облегало пышные формы модели, одежда на ней была заметна лишь благодаря блестящим элементам платья.
Фото: EAST NEWS
Один из самых впечатляющих образов для Met Gala — 2019 выбрал Джаред Лето. Он явился на бал со своей головой, которую держал в руках. В течение вечера подержать голову нестареющего голливудского красавчика успели многие знаменитости.
Фото: Getty Images
Однако несмотря на тематику мероприятия многие знаменитости приехали в Метрополитен-музей в традиционных для себя образах. Например, Гвинет Пэлтроу выбрала легкое струящееся спокойное платье молочного оттенка. Деми Мур позировала на красной дорожке в строгом черном облегающем платье с экстремальным декольте, а Кэти Холмс выбрала для вечера платье лавандового цвета с длинным шлейфом.
Фото: EAST NEWS
Председателями бала в этом году стали традиционно главный редактор американского Vogue Анна Винтур, креативный директор Gucci Алессандро Микеле, лицо Gucci Гарри Стайлз. Компанию им составили сопредседатели Леди Гага и Серена Уильямс.
Цель Met Gala — сбор средств на поддержание фонда Института костюма. Ежегодно бал помогает собрать внушительные суммы пожертвований в несколько миллионов долларов.
Чей наряд вас впечатлил больше всего?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Getty Images, East News
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