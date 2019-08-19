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Складки и растяжки: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм показала смелое фото без одежды

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эшли Грэм ждет первенца

Фото: Instagram
Эшли с супругом станут родителями впервые.

31-летняя модель плюс-сайз Эшли Грэм объявила о беременности в девятую годовщину свадьбы с Джастином Эрвином. Для многих это стало сюрпризом, ведь на видео, которое сняли супруги, Эшли показала уже большой живот.

Беременная Эшли делает гимнастику

В молодости Эшли стеснялась своих нестандартных размеров. Но это было до тех пор, пока она не познакомилась с Джастином, который вселил в нее уверенность в себя. Сейчас Грэм появляется на публике в откровенных нарядах и в мини-платьях.

Но теперь модель пошла дальше: она опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует без одежды, прикрывая грудь руками. «Все та же, но немного иная», - подписала провокационный снимок будущая мать.

На снимке не видно лица модели, зато отчетливо заметны несовершенства ее фигуры – складки и растяжки на коже. Однако многие подписчики отметили, что Эшли была красивой раньше, красива сейчас и будет красива после появления ребенка.

«Мне нравится, что мы все похожи, но все же разные», «Хотелось бы лайкнуть сто тысяч раз», «Красивый, красивый ангел», «Мы любим тебя!», - поддержали Эшли Грэм в комментариях.

А как вы думаете, стоит и публиковать подобные фотографии?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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