Складки и растяжки: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм показала смелое фото без одежды

В молодости Эшли стеснялась своих нестандартных размеров. Но это было до тех пор, пока она не познакомилась с Джастином, который вселил в нее уверенность в себя. Сейчас Грэм появляется на публике в откровенных нарядах и в мини-платьях.

Но теперь модель пошла дальше: она опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует без одежды, прикрывая грудь руками. «Все та же, но немного иная», - подписала провокационный снимок будущая мать.