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«Это перебор»: Настю Каменских раскритиковали за слишком смелое фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Потап и Настя

Фото: Instagram
Певица опубликовала снимок, сделанный ранним утром.

Настя Каменских и Потап активно принялись публиковать совместные и откровенные снимки сразу после объявления о своей свадьбе. До этого момента социальные сети обоих артистов даже не намекали на их роман.

Как только Настя и Потап отправились в свадебное путешествие в Турцию их страницы в Instagram запестрели смелыми снимками, на которых они открыто демонстрируют свои чувства.

14 июня Настя Каменских поделилась с подписчиками фотографией, которая взбудоражила поклонников и во многих вызвала бурю негодования.

Фото: Instagram

«Caught me @realpotap this morning поймал меня с утра мой мальчик», - написала молодая жена.

«Попа, как у Ким»

Большая часть фолловеров решила, что это уже перебор и слишком откровенно даже для такой красивой женщины, как Каменских. Потап дважды оценил фото кучей смайликов с сердечками

«Фигура огонь! Только зачем это выкладывать? Это же не порножурнал!»,

«В трусах было бы не менее красиво и не так дешево смотрелось бы»,

«Ужас, зачем такое выставлять? Половину аудитории дети, они смотрят на таких как ты и тоже вылаживают»,

«Просто зачем ???))»,

«Скоро явно будет порно. После замужества понесло», - обрушилась на артистов волна критики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Молодожены

А вам понравилась фотография Насти? Стоит публиковать такое?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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