«Это перебор»: Настю Каменских раскритиковали за слишком смелое фото

Настя Каменских и Потап активно принялись публиковать совместные и откровенные снимки сразу после объявления о своей свадьбе. До этого момента социальные сети обоих артистов даже не намекали на их роман.
Как только Настя и Потап отправились в свадебное путешествие в Турцию их страницы в Instagram запестрели смелыми снимками, на которых они открыто демонстрируют свои чувства.
14 июня Настя Каменских поделилась с подписчиками фотографией, которая взбудоражила поклонников и во многих вызвала бурю негодования.
Фото: Instagram
«Caught me @realpotap this morning поймал меня с утра мой мальчик», - написала молодая жена.
Большая часть фолловеров решила, что это уже перебор и слишком откровенно даже для такой красивой женщины, как Каменских. Потап дважды оценил фото кучей смайликов с сердечками
«Фигура огонь! Только зачем это выкладывать? Это же не порножурнал!»,
«В трусах было бы не менее красиво и не так дешево смотрелось бы»,
«Ужас, зачем такое выставлять? Половину аудитории дети, они смотрят на таких как ты и тоже вылаживают»,
«Просто зачем ???))»,
«Скоро явно будет порно. После замужества понесло», - обрушилась на артистов волна критики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
А вам понравилась фотография Насти? Стоит публиковать такое?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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