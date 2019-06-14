«Это перебор»: Настю Каменских раскритиковали за слишком смелое фото

Настя Каменских и Потап активно принялись публиковать совместные и откровенные снимки сразу после объявления о своей свадьбе. До этого момента социальные сети обоих артистов даже не намекали на их роман.

Как только Настя и Потап отправились в свадебное путешествие в Турцию их страницы в Instagram запестрели смелыми снимками, на которых они открыто демонстрируют свои чувства.

14 июня Настя Каменских поделилась с подписчиками фотографией, которая взбудоражила поклонников и во многих вызвала бурю негодования.