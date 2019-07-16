Муж Наташи Королевой взбудоражил поклонниц откровенным фото в микроплавках

Похоже, оголяться и демонстрировать тело, - это семейное увлечение Натальи и Сергея. Пару дней назад Королева выставила в Instagram фото, на котором позировала, стоя на голове, и полностью обнаженной. Позже Сергей сказал, что любит каждый сантиметр тела супруги.