Муж Наташи Королевой взбудоражил поклонниц откровенным фото в микроплавках

Муж Наташи Королевой, выступающий с откровенными шоу под псевдонимом Тарзан, взбудоражил фанаток откровенным фото в плавках. Причем, плавки на Сергее были такого размера, что не оставляли полета фантазии.
«Фото все увеличили? Не забываем, девочки!»,
«Ну хоть у кого-то ляжки больше чем у меня»,
«Сергей,решил опять побесить теток»,
«Идеальное тело идеального мужчины»,
«Наташе повезло, нашла своего мужчину. Оба секси..», - написали поклонницы Глушко и Королевой (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Похоже, оголяться и демонстрировать тело, - это семейное увлечение Натальи и Сергея. Пару дней назад Королева выставила в Instagram фото, на котором позировала, стоя на голове, и полностью обнаженной. Позже Сергей сказал, что любит каждый сантиметр тела супруги.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press
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