5 неочевидных признаков, что отношения скоро закончатся (и как их сохранить)

Раньше влюбленные проводили много времени вместе, а сейчас каждый занят своими заботами? Значит, они начали отдаляться, а это один из главных тревожных звоночков. Очевидно, для поддержания контакта необходимо общаться и делиться сокровенным. В противном случае оба станут совершенно независимыми и ненужными друг другу. Таких партнеров могут связывать только так называемые сдерживающие факторы: привычка, воспоминания, дети или финансовая зависимость.

Нередко между супругами появляется эмоциональное напряжение. Поначалу мы идеализируем себя и любимого, а с годами показываем истинное лицо. В этом случае в избраннике раздражает буквально каждая мелочь вплоть до того, как он дышит. Причем зачастую человек не осознает и не понимает причины своей агрессии. Чтобы преодолеть такого рода трудности, потребуется усердно поработать над собой. Важно понять, что никто не идеален, и принять возлюбленного со всеми его раздражающими привычками. В противном случае ассоциации с ним окажутся исключительно негативными, а это плохо скажется на вашем психологическом здоровье и заметно увеличит шансы на разрыв.

Залогом счастливых и продолжительных отношений считается доверие. Без него жить не то что трудно, а практически невозможно. Ведь постоянные подозрения ни к чему хорошему не приведут и лишь негативно скажутся на обоих партнерах. Ревнивец станет регулярно пребывать в стрессе, судорожно представляя, где и с кем сейчас может быть его возлюбленный. Тогда как «подозреваемый» будет чувствовать напряженное отношение. Такое поведение может быть вызвано негативным опытом, неуверенностью в себе или партнере. Во всяком случае стоит либо научиться доверять, либо, если подозрения не напрасны, не мучить ни себя, ни его и спокойно разойтись.

Очевидно, ни одна пара не может жить без скандалов. Это абсолютно нормально, ведь супруги — разные личности и имеют свое мнение, но стоит видеть грань. Если ссоры перерастают чуть ли не в ежедневную традицию, долго протянуть без вреда психике и нервам очень сложно. В таком случае ссоры, скорее всего, ознаменуют начало конца.