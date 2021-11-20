Секс ушел и не обещал вернуться: что делать, если из отношений исчез интим

В парах, в которых недостаточно близости, чаще всего встречается стресс и напряжение. В связи с этим возникают конфликты, обиды и в конечном итоге увеличивается вероятность развода. Поэтому, когда в семейной жизни не хватает страсти, в первую очередь необходимо определить и, по возможности, устранить причины ее угасания. Зачастую к таким проблемам приводят именно психологические причины.

Почему пропадет секс?

Конфликты. Если не избавляться от обид, которые имеют свойство накапливаться, а умалчивать свое недовольство, рано или поздно это приведет ко взрыву. Некоторые, чтобы показать свои раненные чувства, становятся холодны к партнеру, чем только отталкивают его.

Привычка. Совместная жизнь, несмотря на все свои плюсы, невероятно тяжела. Например, постоянное совместное времяпрепровождение и быт вызывает привыкание, что снижает остроту чувств.

Разочарование. Некоторые сталкиваются с мыслью, что муж оказался не так хорош, как в начале отношений. Он небритый в засаленной майке лежит на диване, а его внимание получает только телевизор. Тоже касается и жен, которые ходят в удобной, но не привлекательной одежде с пучком на голове, зарываясь в домашних хлопотах.

Влюбленные должны понимать, что в будущем оба могут перестать быть такими же идеальными. То есть сначала стоит определиться, готовы ли вы разделить с этим человеком свою жизнь, несмотря на его будущие изменения.