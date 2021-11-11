Вы стали жертвой домашнего насилия — что делать: колонка психолога Юлии Никас

Провоцирующая жертва — это достаточно сильные женщины, они сами поддевают насильника словами и действиями и, более того, всегда наносят ответный удар. Именно из-за этого война полов не прекращается.

Самое важное и одновременно сложное в позиции жертвы — осознать, что она может это изменить, что возможно жить по-другому. Необходимо пойти на 2-3 сеанса психотерапии и исцелить точки боли из детства.

В жизни одной из моих клиенток была такая ситуация. Когда из-за ревности мужчина позволял себе выходить из себя и даже душил ее. После этого долгое время, даже во время массажа, она просила шею не массировать, и, когда кто-то до нее кто-то дотрагивался, наступали мгновенное сжатие и внутренняя паника. Но самое страшное то, что она не сразу ушла из таких отношений. Думала, что он выпил, приревновал, но очень любит. Оправдывала по-разному, боялась, что лучше не найдет.

Однажды она нашла в себе силы и решила уйти, начались угрозы. Муж говорил, что воспользуется связями, ей подбросят наркотики и у нее будут большие проблемы. И действительно, в какой-то момент ей позвонил следователь и сказал, что у них есть подтверждающее видео. Женщина перенесла серьезный стресс: следователь называл имена и фамилии родителей, адрес, а потом оказалось, что это был подставной человек, друг ее бывшего мужчины.

Когда она пришла ко мне на консультацию, мы выявили 3 глубинных блока, которые вызвали это, и больше в ее жизни таких ситуаций не повторялось.

Что же делать и как спасти себя от последствий насилия?