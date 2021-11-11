Вы стали жертвой домашнего насилия — что делать: колонка психолога Юлии Никас

Вы стали жертвой домашнего насилия — что делать: колонка психолога Юлии НикасИзвестный эксперт рассказала, как спасти себя в критической ситуации.
Юлия Никас
Практический психолог со стажем 16 лет, эксперт «Первого канала», телеведущая, автор блога @i.new.i
Под насилием часто подразумеваются только побои, но ведь если вам заломили руки, угрожали ножом, это тоже проявление насилия. А если добавить к этому еще и психологическое насилие, которое выявить сложнее, все становится совсем грустно.
Психологический тип, который становится потенциальной жертвой — это женщина, которая в детстве часто испытывала чувство вины, у нее было постоянное ощущение, что она не такая, какой нужно быть, и, скорее всего, она была причиной страдания кого-то из близких. Например, мама постоянно говорила ей, что живет с отцом только ради нее, при этом она была с ним глубоко несчастна, он ее избивал. Маленькая девочка, видя это, никак не могла помочь, и лучшее, что приходило ей в голову — это чувство вины, которое она тянет с собой всю жизнь. В минимальном формате из-за этого она притягивает постоянное наказание, критику, а при сильном чувстве вины может стать жертвой насилия. И в этом случае: чем добрее девочка, тем сильнее она бессознательно хочет «заплатить» за страдания мамы своими страданиями. Именно поэтому жертвами очень часто становятся очень хорошие женщины.
Также в зоне риска находятся женщины, которые по какой-то причине боятся мужчин. В этом случае можно выделить 2 типа жертв.
- Абсолютная жертва, у которой не хватает решимости защитить себя. Такая женщина слаба, обвиняет себя и оправдывает нападающего, находится в ощущении, что надо потерпеть, именно поэтому модель проигрывается вновь.
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- Провоцирующая жертва — это достаточно сильные женщины, они сами поддевают насильника словами и действиями и, более того, всегда наносят ответный удар. Именно из-за этого война полов не прекращается.
Самое важное и одновременно сложное в позиции жертвы — осознать, что она может это изменить, что возможно жить по-другому. Необходимо пойти на 2-3 сеанса психотерапии и исцелить точки боли из детства.
В жизни одной из моих клиенток была такая ситуация. Когда из-за ревности мужчина позволял себе выходить из себя и даже душил ее. После этого долгое время, даже во время массажа, она просила шею не массировать, и, когда кто-то до нее кто-то дотрагивался, наступали мгновенное сжатие и внутренняя паника. Но самое страшное то, что она не сразу ушла из таких отношений. Думала, что он выпил, приревновал, но очень любит. Оправдывала по-разному, боялась, что лучше не найдет.
Однажды она нашла в себе силы и решила уйти, начались угрозы. Муж говорил, что воспользуется связями, ей подбросят наркотики и у нее будут большие проблемы. И действительно, в какой-то момент ей позвонил следователь и сказал, что у них есть подтверждающее видео. Женщина перенесла серьезный стресс: следователь называл имена и фамилии родителей, адрес, а потом оказалось, что это был подставной человек, друг ее бывшего мужчины.
Когда она пришла ко мне на консультацию, мы выявили 3 глубинных блока, которые вызвали это, и больше в ее жизни таких ситуаций не повторялось.
Что же делать и как спасти себя от последствий насилия?
Простите себя за все и больше не вините. Есть много практик, которые помогут это сделать.
Определите свои границы, права и черту, которую нельзя пересекать никому, даже самым близким и любимым.
Если ситуация насилия была только один раз, возможно, когда буря утихнет, стоит ее разобрать вместе с мужчиной, понять, что стало причиной, чтобы больше этого никогда не повторилось. Но, если это повторяется регулярно, стоит задуматься. Внимательно посмотрите, как к вам относится этот человек. Вы достойны такого отношения к себе? Хотите продолжать это дальше? Что держит в этом положении? Ваши страхи или устоявшиеся нормы?
Фото: freepik.com
Помните, вы достойны всего самого лучшего. Надо исцелить внутри себя то, что вызывает проигрывание негативного сценария. Нужно учиться чувствовать себя и отделять свои чувства от других. В созависимых отношениях часто происходит проецирование чувств другого человека на себя и уже невозможно понять, где границы вашего «Я». Пропадает ощущение себя. Очень важно сохранить свою личность в любых отношениях, всегда иметь свое пространство, время, интересы, друзей.
Обязательно найдите поддержку. В острой ситуации это горячая линия, подруги, соседи, центры помощи женщинам, оказавшихся в трудной ситуации. Не стесняйтесь обращаться в кризисные центры — там работают люди, которые знают, что вы сейчас чувствуете, знают, как вам плохо и как помочь.
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