Пора выпустить пар: как справиться с сильным эмоциональным и умственным напряжением

Чтобы успокоиться, каждый должен найти занятие по душе. Так, отлично помогает физическая нагрузка — например, пробежка. «Самый продуктивный с точки зрения психологических подходов способ — это все-таки, конечно, проговаривание, а в идеале — обсуждение со специалистом. Но не все люди доходят до специалиста, ведь не все готовы к этому. Есть те счастливцы, у кого есть близкие люди, друзья, которым можно выговориться: они не будут тебя поправлять, объяснять, что ты не прав, никак не станут оценивать, а просто выслушают. И это просто счастье, прекрасная история», — отмечает Татьяна Яничева в беседе с «ФАН».

На самом деле снимает напряжение любое занятие, которое позволяет вывести и канализировать энергию. Можно использовать такой способ, как вымещение негатива на бумаге. Выплескивайте свои эмоции, опишите боль и обиду. Дело в том, что эта отрицательная энергия не позволяет мыслить конструктивно и забирает наши силы, отметила специалист. Если человек любит творчество, значит, поможет расслабиться любое занятие: рисование, лепка, пение, танцы и прочее.