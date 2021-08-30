«Москва слезам не верит» 41 год спустя: как сложились судьбы актеров фильма Владимира Меньшова
Владимир Черных написал сценарий для конкурса на лучший фильм о Москве. Его работала заняла лишь третье место, а первые два остались вообще без победителей — комиссия не нашла достойных. Владимир Меньшов взялся за работу, а после выхода фильма в прокат прославил на весь Союз красавицу жену, а сам стал знаменитым на весь мир. Кстати, на роль Екатерины Тихомировой приглашали Маргариту Терехову и Ирину Купченко, но в итоге главную героиню сыграла Вера Алентова.
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Kinopoisk.ru
Вера Алентова
Катя Тихомирова
Вера Алентова буквально выручила мужа, согласившись на роль. Сценарий актрисе не нравился, отвергли его и другие претендентки на главную роль. И когда кандидатур на роль Кати попросту не осталось актриса пришла на выручку мужу, в браке с которым к тому времени прожила уже долгое время (на момент съемок фильма их дочери Юлии было уже 10 лет).
Брак Веры Алентовой и Владимира Меньшова длился более 55 лет. Они поженились еще будучи студентами и пронесли любовь через всю жизнь. Конечно, как и в любой семье, у них были ссоры. Режиссер и актриса даже расставались. Но в итоге они поняли, что жить друг без друга попросту не смогут.
Владимир Меньшов ушел из жизни в 2021 году из-за осложнений после коронавируса. Тяжело перенесла болезнь и Вера Алентова, а смерть любимого супруга и вовсе подкосила ее.
Но артистка не теряет бодрости духа, ее поддерживает дочь Юлия и внуки. После кончины Меньшова Алентова нашла в себе силы и вновь вышла на театральную сцену.
Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
Всего на счету народной артистки РФ 34 фильма, самые известные из которых «Дни летные», «Завтра была война», «Ширли-Мырли», а также десятки ролей в театре.
Алексей Баталов
Гоша/ Гога/ Георгий Иванович
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Алексей Баталов прожил долгую, насыщенную и творчески плодотворную жизнь. Он ушел из жизни в 2017-м в возрасте 88 лет. Первую роль в кино он сыграл в 1944-м («Зоя»), а к моменту съемок в «Москва слезам не верит» он уже был мегапопулярным и признанным актером. В 1955 году Баталов получил золотую пальмовую ветвь Международного Каннского кинофестиваля как лучший актер («Большая семья»).
Всего он снялся в 65 фильмах, много играл на сцене, был организатором крупных киномероприятий.
Алексей Баталов дважды был женат. И Ирина Баталова и Гетана Леонтенко родили ему по дочери. После смерти актера его семья попала в руки непорядочных людей. И теперь вдова актера и его младшая дочь, страдающая тяжелой формой ДЦП, Мария Баталова пытаются вернуть потерянные деньги и имущество.
Ирина Муравьева
Люда Свиридова
Фото: Genrietta Peryan/ Global Look press
30-летняя Ирина Муравьева идеально вписалась в образ 18-летней провинциалки Людмилы Свиридовой. Актриса идеально передала задорный характер героини и ее стремление сорвать куш в столице в виде обеспеченного жениха.
Еще через два года актриса поднялась на новую высоту: в «Карнавале» она перевоплотилась в 17-летнюю девушку! Фильмы с участием Муравьевой любят и смотрят разные поколения зрителей: «Самая обаятельная и привлекательная», «Дуэнья», «Карнавал», «Мы, нижеподписавшиеся» и другие. Прославилась Ирина Муравьева и как актриса озвучивания.
Более 40 лет Ирина Муравьева прожила в браке с режиссером Леонидом Эйдлиным. В 2014 году актриса овдовела. У нее есть два сына и два внука.
Раиса Рязанова
Тоня Буянова
Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
Роль Антонины Буяновой стала одной из самых известных в карьере народной артистки РФ. Несмотря на свою миловидность и явный актерский талант, Раиса Рязанова в кино в основном получала роли второго плана. В перестроечные годы ей и вовсе пришлось нелегко. Оставшись без работы, актриса не опустила руки, с тала зарабатывать частным извозом.
Фильмография актрисы насчитывает аж 204 работы. В основном это роли в сериалах.
В январе 2020 года Раиса Рязанова пережила страшную трагедию. Скоропостижно скончался ее единственный сын, актер Данила Петров. У артистки также есть взрослый внук, продолживший артистическую династию.
Наталья Вавилова
Александра
Фото: Kinopoisk.ru
Красавица с нежной улыбкой и большими глазами могла бы блистать на экране долгие-долгие годы. Но в ее судьбу вмешался несчастный случай. Наталья Вавилова родилась в многодетной семье дипломатов и была уверена, что пойдет по родительском стопам.
Когда девушке было всего 14 лет, ее заметил представитель киностудии и пригласил на первые кинопробы. Наталья согласилась вопреки недовольству родителей.
Вавилова снялась в 22 фильмах. Самыми известными картинами с ее участием стали: «Москва слезам не верит», «Розыгрыш», «Ученик лекаря», «Поезд вне расписания».
В конце 1980-х на съемках фильма «Наездники» актриса снималась на лошади. Но рабочие по ошибки вывели не то животное. Под артисткой оказалась лошадь с больной спиной. Животное скинуло с себя наездницу. Наталья получила тяжелую травму позвоночника, после которой долго восстанавливалась. После она появилась еще в двух фильмах, но в итоге с кино из-за здоровья ей пришлось покончить.
В 1980-м Наталья вышла замуж за режиссера Самвела Гаспарова, который был старше нее на 21 год. В 2020 году Гаспаров умер из-за осложнений из-за коронавируса. Детей у пары не было. Наталья Вавилова много лет не общается с прессой.
Александр Фатюшин, Борис Сморчков, Юрий Васильев
Сергей Гурин, Николай, Рудольф
Александр Фатюшин, исполнивший роль мужа Людмилы Сергея, был узнаваемым актером, хотя в основном ему доставались роли второго плана. Актер прожил всего 53 года: он умер в апреле 2003-го от остановки сердца, возникшей на фоне воспаления легких.
Борис Сморчков, сыгравший мужа Тони Николая, сыграл в таких фильмах, как «Дальнобойщики», «Визит к Минотавру», «Горячий снег», «Пропавшая экспедиция» (всего он исполнил роли в 51 одном фильме). Актер умер в возрасте 63 лет в 2008 году.
Юрий Васильев, которому в фильме «Москва слезам не верит» достался главный отрицательный персонаж — Рудольф — ушел из жизни в 1999-м. Ему было 59 лет. Самыми известными его работами, кроме «Москва слезам не верит», стали «Журналист», «Мы из джаза», «Летучая мышь».
Фото и видео: Kinopoisk.ru, кадры фильма, киноконцерн «Мосфильм», киностудия «Союзмультфильм», Ekaterina Tsvetkova, Genrietta Peryan, Ekaterina Tsvetkova, АГН Москва/ Global Look press, Kinopoisk.ru
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