«Москва слезам не верит» 41 год спустя: как сложились судьбы актеров фильма Владимира Меньшова

Брак Веры Алентовой и Владимира Меньшова длился более 55 лет. Они поженились еще будучи студентами и пронесли любовь через всю жизнь. Конечно, как и в любой семье, у них были ссоры. Режиссер и актриса даже расставались. Но в итоге они поняли, что жить друг без друга попросту не смогут.

Владимир Меньшов ушел из жизни в 2021 году из-за осложнений после коронавируса. Тяжело перенесла болезнь и Вера Алентова, а смерть любимого супруга и вовсе подкосила ее.

Но артистка не теряет бодрости духа, ее поддерживает дочь Юлия и внуки. После кончины Меньшова Алентова нашла в себе силы и вновь вышла на театральную сцену.