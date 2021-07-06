Наследство Владимира Меньшова составило около 100 миллионов рублей
Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса — несмотря на госпитализацию, 81-летнему режиссеру не удалось справиться с инфекцией.
После себя режиссер оставил значительное наследство, которое оценили примерно в 100 миллионов рублей.
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Меньшов был владельцем трехкомнатной квартиры в Олимпийской деревне, которую он получил вместе с премией «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит».
А вместе со своей супругой Верой Алентовой они жили в квартире на 3-й Ямской, стоимость которой составляет около 50 миллионов.
Кроме того, есть у Меньшова и загородный дом, который стоит примерно 40 миллионов рублей, — дача неподалеку от села Игнатово в Московской области, рядом с озером.
Поделить наследство должны его наследники через полгода после его смерти.
Напомним, у режиссера есть супруга Вера Алентова и дочь Юлия Меньшова.
Фото: Global Look Press
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