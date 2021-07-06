passion.ru

Наследство Владимира Меньшова составило около 100 миллионов рублей

В собственности режиссера находились две московские квартиры, расположенные в центре столицы, и загородный дом.
Наследство Владимира Меньшова составило около 100 миллионов рублей

Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса — несмотря на госпитализацию, 81-летнему режиссеру не удалось справиться с инфекцией.

После себя режиссер оставил значительное наследство, которое оценили примерно в 100 миллионов рублей.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Владимир Меньшов

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Меньшов был владельцем трехкомнатной квартиры в Олимпийской деревне, которую он получил вместе с премией «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит».

А вместе со своей супругой Верой Алентовой они жили в квартире на 3-й Ямской, стоимость которой составляет около 50 миллионов.

Кроме того, есть у Меньшова и загородный дом, который стоит примерно 40 миллионов рублей, — дача неподалеку от села Игнатово в Московской области, рядом с озером.

Поделить наследство должны его наследники через полгода после его смерти.

Напомним, у режиссера есть супруга Вера Алентова и дочь Юлия Меньшова.

Фото: Global Look Press

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!