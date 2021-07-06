Наследство Владимира Меньшова составило около 100 миллионов рублей

Меньшов был владельцем трехкомнатной квартиры в Олимпийской деревне, которую он получил вместе с премией «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит».

А вместе со своей супругой Верой Алентовой они жили в квартире на 3-й Ямской, стоимость которой составляет около 50 миллионов.