Внук Раисы Рязановой стал жертвой мошенников и потерял 1,3 млн рублей
По словам Андрея, ему позвонил сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, сообщает «KP.RU». По крайней мере мужчина представился именно так, и убедил актера перевести деньги на якобы «безопасные счета», а так же оформить кредит.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @andreyperov/Instagram
«Злоумышленник сообщил, что банковские счета Перова якобы скомпрометированы, а для сохранения денежных средств необходимо осуществить оформления кредита, а также перевод денег на резервные счета», — рассказали источнику представители правоохранительных органов.
К сожалению, мошенник был так убедителен, что молодой человек доверился ему, и отправил все деньги, которые у него были. Сумма оказалась не маленькой, около 1,3 млн рублей.
Только спустя несколько дней внук звезды фильма «Москва слезам не верит» понял, что стал жертвой преступников и обратился в полицию. В МВД рассказали, что каждый месяц несколько сотен людей доверяют свои деньги телефонным аферистам. Представители власти рекомендуют не общаться с предполагаемыми представителями банков и других структур, а сразу проверять информацию о состоянии своих счетов по официальным телефонным номерам.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram