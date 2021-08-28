Внук Раисы Рязановой стал жертвой мошенников и потерял 1,3 млн рублей

К сожалению, мошенник был так убедителен, что молодой человек доверился ему, и отправил все деньги, которые у него были. Сумма оказалась не маленькой, около 1,3 млн рублей.

Только спустя несколько дней внук звезды фильма «Москва слезам не верит» понял, что стал жертвой преступников и обратился в полицию. В МВД рассказали, что каждый месяц несколько сотен людей доверяют свои деньги телефонным аферистам. Представители власти рекомендуют не общаться с предполагаемыми представителями банков и других структур, а сразу проверять информацию о состоянии своих счетов по официальным телефонным номерам.