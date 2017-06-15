Сегодня стало известно, что легендарный совесткий и российский актер Алексей Баталов скончался в одной из московских больниц. Ему было 88 лет. Артист умер 15 июня в 6:00, сообщает kp.ru со ссылкой на близкого друга семьи Баталова.

Напомним, что актер с февраля этого года проходил лечение после серьезной травмы ноги, а в начале мая попал в Центральную клиническую больницу.

Алексей Баталов родился в 1928 году. На его счету роли более чем в сорока картинах. Самая известная роль Баталова — Гоша в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Фото: globallookpress.com, eastnews.ru