Куда пропала Маргарита Терехова и как сейчас живет знаменитая Миледи

Маргарита Терехова родилась в 1942 году в доме актеров. Тогда семья жила в Свердловской области, а позже переехала в Узбекистан.

Рита росла активной и умной девочкой. Она занималась спортом, была капитаном баскетбольной юношеской команды, а школу окончила с золотой медалью. После получения аттестата Терехова поступила учиться на физико-математический факультет, и лишь через два года она поняла, что пошла не по той тропинке. Но повернуть в другую сторону было еще не поздно.