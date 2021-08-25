Куда пропала Маргарита Терехова и как сейчас живет знаменитая Миледи
Маргарита Терехова родилась в 1942 году в доме актеров. Тогда семья жила в Свердловской области, а позже переехала в Узбекистан.
Рита росла активной и умной девочкой. Она занималась спортом, была капитаном баскетбольной юношеской команды, а школу окончила с золотой медалью. После получения аттестата Терехова поступила учиться на физико-математический факультет, и лишь через два года она поняла, что пошла не по той тропинке. Но повернуть в другую сторону было еще не поздно.
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Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look press
Собрав чемоданы, Маргарита уехала в Москву, где поступила в Школу-студию Юрия Завадского при Театре имени Моссовета. После окончания обучения Терехова осталась служить в этом заведении. Здесь она сыграла во множестве постановок.
Но миллионы поклонников знают ее больше как киноактрису. Дебют Тереховой на большом экране состоялся в 1965 году в картине Фрунзе Довлатяна «Здравствуй, это я!».
Всего Маргарита Терехова сыграла в 52 лентах. Казалось бы, не так и много. Но проекты с ее участием стали настоящими хитами и полюбились публике: «Бегущая по волнам», «Белорусский вокзал», «Зеркало», «Рикки-Тикки-Тави», «Синяя птица», «Собака на сене», «Игроки» и, конечно же, «Д`Артаньян и три мушкетера».
В фильме Георгия Юнгвальда-Хилькевича Терехова сыграла знаменитую миледи Винтер — яркую, смелую, дерзкую, соблазнительную.
После актриса снялась в «Благочестивой Марте», «Тайне Эдвина Друда», «Руси изначальной» и других работах. Последняя картина с ее участием — «Поездка к матери» — вышла на экраны в 2014-м.
Маргарита Терехова получила признание не только на родине (заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РФ), но и за рубежом. В Сан-Ремо ей вручили Гран-при международного кинофестиваля авторских фильмов («Только для сумасшедших») и приз международного кинофестиваля в бельгийском Брюгге.
Фото: Igor Gnevashev/ Global Look press
Личная жизнь Тереховой была такой же яркой и насыщенной, как и ее карьера. Она трижды официально была замужем. В первом браке с актером Вячеславом Бутенко детей у нее не было. Дочь Анну, также ставшую известной артисткой, Маргарита Терехова родила во втором браке с болгарский актером Саввой Хашимовым. И сын Александр (он тоже пошел по стопам популярной матери) появился, когда звезда состояла в браке с режиссером Георгием Гавриловым.
И лишь много лет спустя Маргарита Терехова призналась сыну, что его долгие годы воспитывал не родной отец. Мальчик появился на свет после непродолжительного романа Тереховой с узбекским предпринимателем Сайфиддином Тураевым. Об этом Александр Терехов сам рассказывал в интервью «КП». Отношения его родителей развивались стремительно, но Тураев был женат и разводиться не собирался. После он не принимал участия в жизни ребенка и они встретились лишь однажды.
В 2012 году Алексей Баталов, игравший с Тереховой в «Рикки-Тикки-Тави», назвал ее актрисой на все времена. Это произошло на одном из кинофестивалей, где чествовали народную артистку. И вскоре она перестала показываться на публике.
Маргариту Терехову не видели несколько лет. Все это время знаменитая «Миледи» и ее дети борются со страшным диагнозом — «болезнь Альцгеймера». Этот недуг неизлечим, но врачи и близкие делают все, чтобы поддерживать жизнь больной на максимально комфортном уровне.
Когда Маргарите Тереховой только вынесли приговор, она не могла в него поверить, ведь тогда она еще вполне нормально себя чувствовала, общалась и была самостоятельной.
Фото: Starface
Медики сразу предупредили Анну и Александра, что состояние их матери будет ухудшаться. Они понимали, что сами не могут организовать для нее круглосуточный уход, поэтому наняли сиделку. От первой помощницы Маргарита Терехова убегала на улице — не могла смириться с тем, что рядом с ней постоянно кто-то находится. К тому же она привыкла быть самостоятельной и жить одна.
Но год за годом здоровье покидало ее. Дети народной артистки РФ сделали все, чтобы оградить ее от посторонних глаз. Они не пускают к ней съемочные группы и других людей «с улицы». «Мама не заслуживает того, чтобы ее видели в таком состоянии. Посмотрите в интернете, как выглядит человек с последней стадией болезни Альцгеймера», — сокрушается ее сын.
Сейчас за Маргаритой Тереховой круглосуточно ухаживают две сиделки. Дети и внуки постоянно навещают ее, но она их не узнает. Никого, кроме маленькой внучки Веры. «Иногда кажется, что она улыбается. Кто-то думает, что она его узнала, кто-то сомневается в этом», — рассказывал сын знаменитости.
Близкие читают матери стихи, поют песни, чтобы хоть как-то поднять ей настроение. И порой им кажется, что это действует. Сиделки красят ей волосы и делают прически, чтобы напомнить о былой красоте. Но она не помнит, совсем ничего... «Из ее памяти все стерлось, мама не помнит даже, что была актрисой», — говорят дети Маргариты Тереховой.
Анна и Александр Тереховы рады лишь одному, что их мама находится в другом, своем особом измерении и не понимает того, что с ней происходит. В личном блоге дочь Маргариты Тереховой публикует архивные фото со своей красивой, талантливой и еще молодой мамой и бесконечно благодарит ее за огромную любовь. Ну а зрителям остается раз за разом пересматривать фильмы с любимой актрисой и хранить в сердце ее яркие образы.
Фото и видео: Genrietta Peryan, Igor Gnevashev, Yulia Kapishnikova, Konstantin Kokoshkin, Ekaterina Tsvetkova, Russian Look, Vyacheslav Panov/ Global Look press, Starface, Kinopoisk.ru, кадры фильмов, youtube-канал «СМОТРИМ. Золотая коллекция русского кино»
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