Кончаловский, Виторган и другие известные мужчины, ставшие отцами после 60 лет

У Андрея Кончаловского семеро детей, младший из которых — сын Иван — появился на свет, когда режиссеру было 66 лет. «Когда молод, ты не понимаешь, что время кончается. И к детям своим так и относишься, не задумываясь над тем, что каждый день пройдет, и год пройдет, и десять лет пройдет… Безвозвратно. А вот когда четко понимаешь, что смертен и что твоему ребенку никогда больше не будет шесть лет, а потом семь, а потом восемь, начинаешь ценить время, проведенное с ним, — для того, чтобы проследить, как растет это существо. Но это не значит, что, предположим, Егора я не люблю. Все мои дети — любимые», — рассказал Кончаловский в интервью «7 Дней».

Олег Табаков