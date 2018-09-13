Кончаловский, Виторган и другие известные мужчины, ставшие отцами после 60 лет

Эммануил Виторган
В мае прошлого года телеведущая Лера Кудрявцева проговорилась, что Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик готовятся к рождению первого общего ребенка. Когда новость об этом растиражировали СМИ, Ирина Юрьевна ответила удивленным восклицанием: «Вы с ума сошли?» А в начале года 56-летняя Млодик родила 78-летнему Виторгану дочь Этель. Оказалось, что пара давно мечтала о пополнении, но супруге актера пришлось лечиться двадцать лет, чтобы на шестом десятке наконец впервые испытать радость материнства. Останавливаться на одном ребенке супруги не намерены. На днях Эммануил Гедеонович заявил, что мечтает о сыне.
Мик Джаггер
Пару лет назад 29-летняя балерина Мелани Хэмрик родила сына неугомонному фронтмену легендарной группы The Rolling Stones Мику Джаггеру, которому на тот момент было 73 года. Стоит отметить, что музыкант не планировал заводить семью, так что после рождения общего ребенка Джаггер и Хэмрик живут отдельно. Всего у Мика теперь восемь детей от пяти женщин, причем официально женат он был лишь на одной.
Владимир Стеклов
В феврале этого года актер 70-летния Владимир Стеклов стал многодетным отцом. Малышка Арина, которую подарила ему финансист из Иркутска Ирина, стала третьим ребенком в его большой семье. Мама девочки младше артиста на 33 года. Стеклов признался, что беременность гражданской супруги стала для него сюрпризом.
Евгений Петросян
В последнее время не утихают слухи о том, что 72-летний Евгений Петросян готовится снова стать или уже тайно стал отцом. Матерью ребенка юмориста якобы является 29-летняя ассистентка Петросяна Татьяна Брухунова, роман с которой ему приписывают. Сам Евгений Ваганович, который сейчас разводится со своей супругой и коллегой Еленой Степаненко, эти слухи отрицает и называет их смешными и нелепыми.
Мел Гибсон
В прошлом году Мел Гибсон, которому на тот момент был 61 год, стал отцом в девятый раз. Сына актеру родила его 26-летняя возлюбленная Розалинд Росс. Мел Гибсон — многодетный отец, у него уже есть восемь детей от предыдущих отношений: семеро, рожденных в браке с Робин Мур (брак длился, кстати, почти 30 лет) и одна дочь Люсия от отношений с Оксаной Григорьевой.
Пол Маккартни
Один из участников легендарной группы The Beatles Пол Маккартни в свои 76 на пенсию не собирается. Он продолжает записывать новые песни, выступает, сейчас он женат на Нэнси Шевелл, которая моложе его на четверть века. Младшая дочь музыканта Беатрис родилась у него от предыдущей супруги Хизер Миллс, когда ему был 61 год.
Иван Краско
На днях новая молодая возлюбленная 87-летнего Ивана Краско публично призналась ему в чувствах и заявила, что хочет родить ему ребенка. Сам актер уверяет, что вполне может снова стать отцом. Напомним, что младшие сыновья неутомимого Краско Иван и Федор появились на свет, когда ему уже было за семьдесят.
Борис Грачевский
Создатель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский развелся с первой женой Галиной после 35 лет брака и стал искать молодые таланты не только в профессиональных целях. Отметив 61-летие, режиссер женился на своей коллеге Анне Панасенко, которой на тот момент было 24 года. У супругов родилась дочь Василиса, а спустя пару лет последовал развод. Сейчас Борис Юрьевич выходит в свет с третьей женой, 32-летней актрисой и певицей Екатериной Белоцерковской.
Аль Пачино
Аль Пачино, которому приписывают десятки романов, никогда не был официально женат. Младшие дети актера Антон и Оливия появились на свет, когда ему было за шестьдесят.
Александр Градский
В 64 года Александр Градский стал отцом в третий раз. Сына Александра артисту родила молодая супруга Мария Коташенко.
Андрей Кончаловский
У Андрея Кончаловского семеро детей, младший из которых — сын Иван — появился на свет, когда режиссеру было 66 лет. «Когда молод, ты не понимаешь, что время кончается. И к детям своим так и относишься, не задумываясь над тем, что каждый день пройдет, и год пройдет, и десять лет пройдет… Безвозвратно. А вот когда четко понимаешь, что смертен и что твоему ребенку никогда больше не будет шесть лет, а потом семь, а потом восемь, начинаешь ценить время, проведенное с ним, — для того, чтобы проследить, как растет это существо. Но это не значит, что, предположим, Егора я не люблю. Все мои дети — любимые», — рассказал Кончаловский в интервью «7 Дней».
Олег Табаков
Многолетняя разница в возрасте не стала препятствие для романа и крепкого брака Олега Табакова и Марины Зудиной. На 60-летний юбилей актриса подарила супругу сына Павла, а в 71 год Олег Павлович стал отцом дочери Марии.
Алек Болдуин
Алек Болдуин с 2012 года женат на инструкторе по йоге Хилари Томас, от которой у него есть четверо детей. Младший ребенок супругов появился на свет в мае этого года: 34-летняя Томас родила 60-летнему Болдуину сына.
Бари Алибасов
Пару лет назад в семье продюсера Бари Алибасова, которому на тот момент было 69 лет, произошло пополнение: его 29-летняя супруга Виктория Максимова родила ему сына Ивана. Стоит отметить, что старший сын Бари Каримовича, Бари Алибасов-младший на год старше его нынешней жены.
Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий женился на своей костюмерше Наталье, и спустя четыре года у них родился долгожданный сын Дмитрий. На момент рождения младшего ребенка сатирику, у которого всего пятеро детей, был 61 год.
Фото: eastnews, starface, globallookpress, instagram