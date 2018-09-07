«Роман с полувековой разницей»: адвокат Степаненко подтвердила отношения Петросяна с молодой помощницей

Оказалось, известный юморист Евгений Ваганович Петросян действительно не на шутку увлекся своей молодой ассистенткой Татьяной Брухуновой. Ни у кого не осталось сомнений насчет их страстного романа, когда после очередного заседания суда по делу о разводе Петросяна с Еленой Степаненко адвокат последней, Елена Забралова, высказалась об этом.
«Сегодня никого не удивишь появлением в жизни молодых помощниц, которые становятся обладательницами сердца, жизни и обязательно чужого имущества. И я понимаю Евгения Вагановича, что вряд ли кто-то захочет рассказать о своем романе с полувековой разницей со своей сотрудницей», — цитирует юриста телеканал НТВ.
Несмотря на заявления адвоката Петросяна Сергея Жорина, что Степаненко хочет обобрать экс-мужа до нитки, выяснилось, что это неправда — Елена Григорьевна претендует на стандартные 50 процентов имущества или даже менее того.
Другой вопрос, который сейчас волнует общественность, — беременна ли Татьяна Брухунова, — адвокаты пока обходят стороной. Напомним, в недавнем эпизоде шоу «Пусть говорят» был показан неоднозначный видеоролик совместной прогулки Татьяны и Евгения Вагановича, и округлившийся живот девушки был виден невооруженным глазом.
Фото: Instagram, Facebook, East News