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«Роман с полувековой разницей»: адвокат Степаненко подтвердила отношения Петросяна с молодой помощницей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Евгений Петросян

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Ранее в Сети лишь ходили слухи о том, что 72-летний Евгений Петросян встречается со своей 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой. Теперь эту информацию подтвердила юрист, защищающая интересы 65-летней экс-супруги комика Елены Степаненко.

Оказалось, известный юморист Евгений Ваганович Петросян действительно не на шутку увлекся своей молодой ассистенткой Татьяной Брухуновой. Ни у кого не осталось сомнений насчет их страстного романа, когда после очередного заседания суда по делу о разводе Петросяна с Еленой Степаненко адвокат последней, Елена Забралова, высказалась об этом.

«Сегодня никого не удивишь появлением в жизни молодых помощниц, которые становятся обладательницами сердца, жизни и обязательно чужого имущества. И я понимаю Евгения Вагановича, что вряд ли кто-то захочет рассказать о своем романе с полувековой разницей со своей сотрудницей», — цитирует юриста телеканал НТВ.

Несмотря на заявления адвоката Петросяна Сергея Жорина, что Степаненко хочет обобрать экс-мужа до нитки, выяснилось, что это неправда — Елена Григорьевна претендует на стандартные 50 процентов имущества или даже менее того.

Другой вопрос, который сейчас волнует общественность, — беременна ли Татьяна Брухунова, — адвокаты пока обходят стороной. Напомним, в недавнем эпизоде шоу «Пусть говорят» был показан неоднозначный видеоролик совместной прогулки Татьяны и Евгения Вагановича, и округлившийся живот девушки был виден невооруженным глазом.

Фото: Instagram, Facebook, East News

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