«Роман с полувековой разницей»: адвокат Степаненко подтвердила отношения Петросяна с молодой помощницей

Оказалось, известный юморист Евгений Ваганович Петросян действительно не на шутку увлекся своей молодой ассистенткой Татьяной Брухуновой. Ни у кого не осталось сомнений насчет их страстного романа, когда после очередного заседания суда по делу о разводе Петросяна с Еленой Степаненко адвокат последней, Елена Забралова, высказалась об этом.

«Сегодня никого не удивишь появлением в жизни молодых помощниц, которые становятся обладательницами сердца, жизни и обязательно чужого имущества. И я понимаю Евгения Вагановича, что вряд ли кто-то захочет рассказать о своем романе с полувековой разницей со своей сотрудницей», — цитирует юриста телеканал НТВ.