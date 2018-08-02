70-летний актер Владимир Стеклов впервые показал крохотную дочь

Мама девочки младше своего супруга на 33 года. Беременность четвертой по счету жены стала сюрпризом для Стеклова. «Я на кухне вместе с поздним ужином обнаружил какую-то странную полоску. Я не понял, что это. Потом только я узнал, что это так называемая тестовая палочка, указывающая на беременность. Я подумал: "Боже мой, что это такое и куда это надо?" Хотел выкинуть в мусорное ведро, но в результате куда-то отложил», — рассказал он Андрею Малахову.

Дети от предыдущих браков артиста (с первой женой Людмилой мужчина прожил 20 лет, со второй, дочкой режиссера Марка Захарова Александрой, девять лет, третьей женой стала стоматолог Ольга) — дочери Агриппина и Глафира — приняли новость о рождении сестры позитивно.

Фото: instagram, кадр из эфира