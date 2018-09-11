«Хочу от него ребенка и все по-настоящему»: новая молодая возлюбленная 87-летнего Краско призналась ему в чувствах

Совсем недавно стало известно о том, что Иван и Наталья Краско все-таки разводятся после трех лет брака. Сначала пожилой актер заявил, что вернулся к бывшей супруге Наталье Вяль, однако в эфире шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» оказалось, что недавно Иван Иванович познакомился с новой девушкой, заинтересовавшей его. «Да, я ухаживаю. Это длительный процесс», — признался артист.

27-летняя Юлия Кичемасова появилась в студии шоу и призналась, что уже мечтает не только выйти замуж за Ивана Краско, но и родить от него. «Я рожу ему ребенка. Шевель (девичья фамилия пока еще супруги Краско, — прим. ред.) — деревянная, она не знает, как стимулировать Ивана, а я знаю, где надавить, где погладить, чтобы раскрыть его мужские чувства. Я планирую выйти за него замуж. Сейчас он занимается процессом развода. Хочу все по-настоящему», — эмоционально сообщила Юлия.