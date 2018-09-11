«Хочу от него ребенка и все по-настоящему»: новая молодая возлюбленная 87-летнего Краско призналась ему в чувствах

Совсем недавно стало известно о том, что Иван и Наталья Краско все-таки разводятся после трех лет брака. Сначала пожилой актер заявил, что вернулся к бывшей супруге Наталье Вяль, однако в эфире шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» оказалось, что недавно Иван Иванович познакомился с новой девушкой, заинтересовавшей его. «Да, я ухаживаю. Это длительный процесс», — признался артист.
27-летняя Юлия Кичемасова появилась в студии шоу и призналась, что уже мечтает не только выйти замуж за Ивана Краско, но и родить от него. «Я рожу ему ребенка. Шевель (девичья фамилия пока еще супруги Краско, — прим. ред.) — деревянная, она не знает, как стимулировать Ивана, а я знаю, где надавить, где погладить, чтобы раскрыть его мужские чувства. Я планирую выйти за него замуж. Сейчас он занимается процессом развода. Хочу все по-настоящему», — эмоционально сообщила Юлия.
И хотя сам Краско стал отрицать, что уже сблизился с новой избранницей, она настаивала: «У нас с ним везде все хорошо, во всех планах». Это вывело из себя Наталью Краско, также присутствовавшую в студии. Она вскочила, стремительно подошла к сопернице и попыталась ударить ее, выплеснув на девушку стакан воды. Ведущий проекта Дмитрий Шепелев еле смог успокоить разъяренную Наталью.
Фото: Zamir Usmanov, Semen Likhodeev / Global Look Press, Instagram