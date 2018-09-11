78-летний Эммануил Виторган задумался о четвертом ребенке

Неожиданное отцовство 78-летнего Эммануила Виторгана удивило и стало примером для многих. В том числе и для самого мужчины. Сегодня в эфире передачи «Судьба человека» артист признался, что с удовольствием повторит опыт в ближайшее время.

С будущей матерью своего младшего малыша, Ириной Млодик, мужчина оформил отношения в 2003 году. Против были многие, в том числе Максим Виторган — настолько, что дружно проигнорировали это мероприятие. Родившаяся дочь Этель немного сгладила ситуацию.

«Аллочка подарила мне Максима. Ириша подарила мне дочь. Я не могу без нее. Она замечательная, такая чудная девочка. Не кричит, не плачет. Более того, мы готовимся к появлению братика. Надо, чтобы они дружили, помогали друг другу», — поделился мужчина своими соображениями.

Фото: globallookpress