6 оттенков розового от Канделаки, Бондарчук в стиле «Основного инстинкта» и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Instagram
Тина Канделаки
Тина Канделаки на минувшей неделе продемонстрировала эффектные наряды в розовых оттенках. «Pink dream💕Сегодня #битвалуков в розовом цвете. Выбираем победителя) 1, 2, 3, 4, 5 или 6?», — написала телеведущая в Instagram.
Наталья Рудова
Фото: Instagram
Недавно Наталья Рудова сменила имидж, покрасив волосы в розовый цвет, и теперь экспериментирует с образами в конфетных тонах. Телеведущая впечатлила поклонников серией селфи в платье экстремально короткой длины. Фактурный материал цвета «Барби» и прилегающий силуэт поставили акцент на отличной физической форме звезды — работу над ней актриса не прекращает даже в режиме самоизоляции и регулярно делится домашними тренировками.
Ольга Бузова
Фото: Instagram
Поддержала конфетно-розовое весеннее настроение и Ольга Бузова. «А в душе все равно весна, поднимаю себе настроение всеми способами, в том числе и яркими цветами в одежде», — подписала она свое фото, на котором позирует в ярко-розовом топе.
Светлана Бондарчук
Фото: Instagram
Светлана Бондарчук повторила знаменитый образ героини Шэрон Стоун во время допроса в легендарной провокационной сцене из фильма «Основной инстинкт». Бондарчук позировала для эффектного фото в очень коротком платье и пиджаке, перекинув ногу на ногу.
Наталья Орейро
Наталья Орейро еще более повысила градус сексуальности в своем Instagram, опубликовав эффектную фотосессию себя любимой в черном латексном платье, подчеркнувшем каждый изгиб ее тела.
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь показала дерзкое дефиле в латексных легинсах и чокере с шипами. Финальный штрих — зачесанные на одну сторону волосы и яркий дымчатый мейкап.
Светлана Ходченкова
Фото: Instagram
Светлана Ходченкова в тесном корсете украсила диджитал-обложку Vogue. Позировала актриса в очень тесном корсете и яркой оранжевой юбке.
Николь Шерзингер
Заскучав в самоизоляции, Николь Шерзингер примерила образ «отчаянной домохозяйки». 41-летняя певица выбрала эффектный наряд и растянулась в идеальном шпагате. На певице — комбинезон из прозрачной черной сетки, расшитой красочным глиттером. Дополнили образ блестящие жемчужные лодочки на шпильке и бирюзовые резиновые перчатки, поверх которых звезда надела браслеты.
Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова показала эффектный весенний аутфит в своем Instagram. На ней — свободный трикотажный костюм василькового цвета, зарифмованный с прямым пальто в оттенке лайма. Ярким дополнением стала сумка цвета морской волны и очки в созвучной ей оправе. Финальные штрихи — самые актуальные в нынешней ситуации аксессуары — ультрафиолетовая защитная маска и медицинские перчатки.
Филипп Киркоров
Фото: Instagram
Филипп Киркоров продемонстрировала более шикарный «коронавирусный» образ. Артист, которому 30 апреля исполнилось 53 года, появился в студии шоу «Вечерний Ургант» в пиджаке и маске, расшитых золотыми зеркалами.
Саша Савельева
Фото: Instagram
Саша Савельева решила показать, что даже во время самоизоляции и будучи занятой мамочкой маленького ребенка можно выглядеть роскошно. Певица опубликовала фото, на котором позирует с коляской, нарядившись в золотое облегающее платье с декольте и высоким разрезом.
Фото: Instagram
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