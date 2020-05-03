6 оттенков розового от Канделаки, Бондарчук в стиле «Основного инстинкта» и другие яркие образы звезд за неделю

Недавно Наталья Рудова сменила имидж, покрасив волосы в розовый цвет, и теперь экспериментирует с образами в конфетных тонах. Телеведущая впечатлила поклонников серией селфи в платье экстремально короткой длины. Фактурный материал цвета «Барби» и прилегающий силуэт поставили акцент на отличной физической форме звезды — работу над ней актриса не прекращает даже в режиме самоизоляции и регулярно делится домашними тренировками.

Ольга Бузова