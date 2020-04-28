Наталья Рудова в мини-платье цвета «Барби» восхитила поклонников ярким образом

Фолловеры оценили «конфетный» образ Рудовой. «Очень идет, просто куколка!», «Какая же вы красивая», «Девочка-мечта», «Какая фигура хорошая, молодец!», «Наташа, ты как Барби», «Очень ярко и необычно», «Какая-то нереально фантастическая!», «Что за фея?» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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