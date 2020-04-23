Домашние тренировки Рудовой, Решетовой, Утяшевой и других звезд во время самоизоляции
Вынужденная социальная самоизоляция, в которой все мы вынуждены находиться из-за эпидемии коронавируса, — вовсе не повод для того, чтобы лениться и запускать себя, слишком увлекаясь вкусной едой и пассивным времяпрепровождением. Предлагаем вам посмотреть на домашние тренировки знаменитостей, вдохновиться и последовать их примеру!
Фото: instagram
Видео: Анна Егорова
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