Домашние тренировки Рудовой, Решетовой, Утяшевой и других звезд во время самоизоляции

Вынужденная социальная самоизоляция, в которой все мы вынуждены находиться из-за эпидемии коронавируса, — вовсе не повод для того, чтобы лениться и запускать себя, слишком увлекаясь вкусной едой и пассивным времяпрепровождением. Предлагаем вам посмотреть на домашние тренировки знаменитостей, вдохновиться и последовать их примеру!